خرید 100 میلیون تومان تجهیزات برای هنرستان های همدان

احمد آقامحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعداد هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش استان همدان چه میزان است؟، اظهار داشت: در رابطه با تعداد هنرجویان هنوز آمار دقیقی در دست نداریم چون به طور کامل در این زمینه به ما اطلاعاتی داده نشده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از دانش آموزان همدان در سیستم ثنا ثبت شده اند و اطلاعات این قشر درسیستم ثنا موجود است، افزود: پیش بینی می کنیم آمار دانش آموزان در پایه دوم متوسطه بالای 10 هزارنفر باشد.

آقامحمدی اضافه کرد: همه مدیران موظف شده اند که دانش آموزان ثبت نام شده در سیستم ثنا را آماردهی کنند.

رئیس اداره فنی حرفه ای ابتدایی آموزش پرورش استان همدان عنوان داشت: یکی از بحث های مورد توجه ما در امسال این است که سعی کرده ایم در مدارس رشته های مورد درخواست دانش آموزان را پیگیری کنیم.

عدم شناخت عمیق جامعه نسبت به رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش از چالش ها است

وی ابراز داشت: در حال حاضر یکی از بحث هایی که ما را بسیار درگیر کرده، عدم شناخت جامعه نسبت به این رشته ها است که بر این اساس بسیاری از دانش آموزان برای انتخاب چنین رشته هایی در ابتدا تردید دارند که این تردید ناشی از عدم شناخت است.

آقا محمدی اضافه کرد: اگرچه رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش را همه میشناسند ودر ذهن همه جا گرفته است ولی باید خیلی تلاش کنیم که دانش آموز را در این زمینه توجیه کنیم که رشته فنی حرفه ای و کار دانش از ارزش بالایی برخوردار است و ما در این بحث موفق هستیم.

وی با بیان اینکه در راستای شناساندن جایگاه رشته های فنی و حرفه ای، کار گروه هایی را قرار دادیم که اطلاعات دقیقی را در اختیار دانش آموزان می دهند، افزود: این کارگروه ها در تغییر نگرش دانش آموز نسبت به شاخه فنی حرفه ای و کار دانش کمک کرده است.

رئیس اداره فنی حرفه ای ابتدایی آموزش پرورش استان همدان گفت: در حال حاضر 100 میلیون تومان تجهیزات برای هنرستان های استان همدان خریداری شده و در طول سال هم خریداری هم می شود چرا که در هنرستان ها چیزی که برای ما ارزش بسیاری دارد کارایی هنرجویان در بیرون از مرکز آموزشی است.