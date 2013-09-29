تشكيل تيم نخبگان در استانداري تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، سید حسین هاشمی گفت: تشكيل تيم قوي از مجموعه نخبگان براي بررسي چگونگي اجراي فعاليت هاي اقتصادي و کمک به توسعه پايدار و متوازن در استان ضروري است.

وي افزود: بايد تدابيري اتخاذ شود تا از ايده ها و ابتکارات نخبگان و استعدادهاي برتر استان با توجه به مشكلاتي كه در استان وجود دارد، استفاده شود.

هاشمي با بيان اين که مديران دستگاههاي جرايي استان در حوزه هاي مختلف،بايد مشاوراني از نخبگان براي خود انتخاب كنند، افزود: با توجه به رويكرد اقتصادي دولت و تحقق حماسه اقتصادي استانداري در پي برنامه ريزي تشکيل تيم قوي اقتصادي از مجموعه نخبگان استان است تا با استفاده از ايده ها و تفکرات خلاق آن ها به توسعه اقتصادي و متوازن تهران کمک کند.

وي گفت: دولت به نظرها ، پيشنهادها و ايده هاي سازنده مطرح شده رويكردي مثبت خواهد داشت و راه اندازي اتاق هاي فکر به معناي واقعي که منشاء سازندگي و توسعه متوازن و همه جانبه باشد مي‌تواند در اين حوزه راهگشا باشد.

استاندار تهران با اشاره به اينکه نخبگان و استعدادهاي برتر فقط در بين جامعه دانشگاهي يافت نمي شود، تصريح کرد: بايد به دنبال کشف استعدادهاي برتر در بين جامعه کارگري، خانواده ها، اصناف و ... نيز باشيم زيرا گاهي وقت ها اين افراد در صنف و رشته کارگري خود به تجربيات و ايده هاي بکري دست مي يابند که شايد نخبگان و فرهيختگان جامعه سال ها پس از تحصيل به آن دست نيابند.

هاشمي گفت: بايد از تجربيات و ظرفيت هاي بخش هاي حوزوي استان استفاده شود زيرا منشاء حرکت انقلابي مردم ايران از حوزه و به رهبري امام خميني(ره) بود. تهران همواره بعنوان خاستگاه وپيشاني علم وفناوري كشور مطرح بوده و بايد بسترهاي مناسب براي استفاده از تمام ظرفيت فكري نخبگان آماده شود.