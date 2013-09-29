اقتدار نظام اسلامی از برکت دفاع مقدس است/ تجلیل از خانواده شهدای زن استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سلیمانی روز یکشنبه و در یادواره زنان شهیده استان کرمانشاه که به همت حوزه چهار خواهران سپاه ناحیه کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وظیفه ایست که همه باید آن را به نحو مطلوب انجام دهند.

وی افزود: شهدای عزیز دفاع مقدس جان پاک خود را فدا کردند تا امروز کشور در نهایت امینت و آرامش روز به روز بر اقتدار و توانمندی های خود بیفزاید، بنابراین همه باید در پاسداشت یاد و نام و خاطره آن عزیزان نهایت توان و تلاش خود را به کار گیریم.

حجت الاسلام سلیمانی خاطرنشان کرد: امروز اگر از موضع قدرت با دشمنان برخورد و آن ها خود را موظف می دانند تا حقوق ملت ایران را رعایت کنند به خاطر رشادت ها و سلحشوری های بزگ مردانی است که جان پاک خود را برای چنین روزهایی فدا کردند، روزهایی که ایران به یکی از قدرت های جهان تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان غیور ایراتن با دستانی خالی در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح قرار گرفتند و کاری کردند دشمنان با خفت و خاری و با سرشکستگی تمام عرصه نبرد را رها کنند تا جهانیان بفهمند ملت شجاع ایران برای دفاع ارز ارزش های اسلام و انقلاب تا پای جان مبارزه خواهند کرد.

مسئول عقیدتی سیاسی ارتش غرب کشور در ادامه و با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز مانند نگینی در دنیا می درخشد، خاطرنشان کرد: این نظام مقدس امروز به الگویی بی بدیل و شایسته برای مردم جهان تبدیل شده و کشورهای آزادی خواه از ایران و مردمانش دلاورش الگو برداری می کند.

حجت الاسلام سلیمانی در پایان یاد و خاطره تمامی شهدا و خصوا شهدای زن دفاع مقدس را گرامی داشت.

در پایان این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیده فوزیه شیردل از شهدای شاخص، با اهداء لوح از خانواده شش تن از شهدای زن استان کرمانشاه تجلیل شد.