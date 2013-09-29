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۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

65 پایگاه جشن عاطفه‌ها در شهرستان پارسیان برپا می شود

65 پایگاه جشن عاطفه‌ها در شهرستان پارسیان برپا می شود

پارسیان - خبرگزاری مهر: معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پارسیان گفت: همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه‌ها در شهرستان پارسیان با ایجاد 65 پایگاه با شعار "مهر در انتظار مهر حماسی" برگزار می‌شود.

علیرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه‌ها در شهرستان پارسیان با ایجاد 65  پایگاه با شعار »مهر در انتظار مهر حماسی» برگزار می‌شود.

معاون کمیته امداد شهرستان پارسیان اظهار داشت: جشن عاطفه ها هر ساله با همکاری بسیج، آموزش و پرورش و صداو سیما به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای دانش آموزان بی بضاعت برگزار می‌شود که انتظار می‌رود امسال باشکوهتر از سال‌های پیش برگزار شود.

اکبری با بیان اینکه امسال 65 پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در شهرستان پارسیان ایجاد می‌شود،یادآور شد: در نظر داریم امسال 53 پایگاه ثابت و 12پایگاه سیار در سطح شهرستان ایجاد کنیم.

وي اضافه كرد: در پارسیان جشن عاطفه‌ها در روز چهارشنبه دهم مهر ماه در تمامي مدارس برخوردار سطح شهرستان برگزار و در اين زمينه نيز بيش از 7 هزار پاكت بين دانش آموزان توزيع مي شود.

این مسئول ادامه داد: توزیع سه هزار و 840 قلک میان دانش آموزان شهرستان پارسیان به منظور جمع آوری کمک خانواده های دانش آموزان به جشن عاطفه ها از اقداماتی است که همزمان با شروع جشن عاطفه ها شاهد آن خواهیم بود.

وی خواستار آن شد که مردم و خیران با حضور گسترده در این برنامه شکوه و عظمت ایثار و نیکوکاری در شهرستان پارسیان را بار دیگر به نمایش بگذارند.

 

 

کد مطلب 2145205

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