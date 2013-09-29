هادي ورشويي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا و در نخستين روز اين جشنواره و پس از پايان مراسم افتتاحيه، يك نمايش در تالار هنر يزد روي صحنه مي‌رود.

وي افزود: نمايش "يك روز شلوغ در حمام" به نويسندگي رامين قادري نسب و كارگرداني صادق نصيري كه زمان اجراي آن 120 دقيقه است، از ساعت 20 روي صحنه مي‌رود.

ورشويي عنوان كرد: روز نهم مهرماه و در دومين روز اين جشنواره، نمايش "ماه غريب" به نويسندگي اميرحسين صفاپور و كارگرداني علي دهقان پور در ساعت 10 صبح و در تالار هنر يزد به روي صحنه خواهد رفت.

وي ادامه داد: در اين روز همچنين نمايش "سوگ ناصري" به نويسندگي و كارگرداني بابك طباطبايي در ساعت 19 در تالار ارشاد ابركوه نمايش داده خواهد شد.

ورشوي خاطرنشان كرد: در روز دهم مهرماه و در سومين روز از اين جشنواره نمايش "قطار" به نويسندگي سعيد شهريار و كارگرداني حميدرضا شهامتي در ساعت 10 صبح در تالار ارشاد شهرستان تفت و "سردار قادسيه" به نويسندگي مجيد جواديان و احمد ندافي در ساعت 18 در تالار ارشاد اردكان به روي صحنه مي‌رود.

وي عنوان كرد: تئاتر "مجلس قرباني دختركي كه معصوم بود" به نويسندگي و كارگرداني محمدجواد آقايي نيز در اين روز در تالار ارشاد ميبد به روي صحنه مي رود.

ورشويي ادامه داد: سه نمايش نيز در روز يازدهم مهر ماه به روي صحنه مي رود كه اين نمايش‌ها، "نقل زنان سنگي" به نويسندگي چيستا يثربي و كارگرداني علي شكاري در ساعت 10 صبح در تالار هنر يزد، "من دارم به تاهو فكر مي‌كنم تو چي؟" به نويسندگي بابك طباطبايي و كارگرداني محمد كريم‌پور در ساعت 17:30 در تالار هنر بلك باكس و "ميم مثل موج" به نويسندگي آرش منصوري و حميد محسناوي پور در ساعت 19 در تالار شرف‌الدين علي يزد خواهند بود.

وي يادآور شد: مراسم اختتاميه نيز روز 12 مهرماه در تالار فرهنگ يزد برگزار خواهد شد.