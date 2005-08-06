چاي و قليان و گپ هاي دوستانه با مردي براي تمام فصول !

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مرعشي كه به گفته خودش رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را تا آخر اين هفته عهده دار است، روز پنجشنبه در رستوران سنتي سعدآباد با رويي گشاده با خبرنگاران سخن گفت، با آنها ناهار خورد، در محيط دلچسب باغ سعدآباد عكس يادگاري گرفت و بالاخره از آنان خداحافظي كرد.

"سلام آقا! روز بخير خانم! خوش آمديد"؛ اينها كلماتي بودند كه بر زبان پسربچه مودب و آراسته اي كه در آستانه رستوران سنتي سعدآباد تهران ايستاده بود، خطاب به مهمانان معاون رييس جمهوري سابق جاري مي شد و پسرك خبرنگاران را به سوي مرعشي كه سرگرم ميزباني بود، مشايعت مي كرد.

شايد كساني كه گزارش اخير خبرگزاري "مهر" از كاخ سعدآباد را خوانده اند، تصور مي كنند كه مجموعه سعدآباد، محلي صرفا براي شاه و شاهنشاهي است، اما واقعيت اين است كه آن گزارش دربرگيرنده بخش درباري و اعياني سعدآباد بود و اين بار، نام اين مكان براي خبرنگاران حاضر در رستوران سنتي آن تداعي كننده يك زندگي بي آلايش و سنتي بود.

خبرنگاران كه در بدو ورود مورد استقبال معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي گرفتند، روي تخت هايي چوبين و مفرش به قاليچه هاي رنگارنگ و زيبا كه هنر دست ايراني است و سايبان آن آسمان مي باشد، مستقر مي شدند تا در يك ظهر گرم تابستاني لحظاتي در هواي پاك و خنك منطقه دربند تهران بياسايند، چاي بخورند، موسيقي سنتي گوش دهند و فارغ از هياهوي شهر و مشغله هاي كاري با هم گپ بزنند.

مرعشي در اين نشست سه ساعته از هر دري سخن گفت و بدون هر گونه تشريفات ديپلماتيك به سوالات فراوان و پي در پي خبرنگاراني كه پرسشگري، كنكاش و اطلاع رساني از وظايف اصلي آنها است و حتي در مجالس خودماني نيز آن را ترك نمي كنند، پاسخ داد؛ اما بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه "آنچه مي گويم ديدگاه هاي شخصي من است كه به صورت دوستانه مطرح مي كنم و جنبه خبري ندارد" و خود او بلافاصله و درحالي كه مي خنديد، گفت "مگر مي شود با جماعت خبرنگار به صورت خصوصي و غيررسمي سخن گفت ؟!".

معاون رييس جمهوري سابق سخنان خود را از پرونده هسته اي كشومان آغاز و با بيان مطالبي درباره مذاكره با آژانس بين المللي انرژي اتمي و اروپايي ها ابراز اميدواري كرد كه ايران بتواند بدون آنكه مورد غضب دشمنان واقع شود، از فناوري هسته اي صلح آميز براي توسعه و شكوفايي كشور بهره مند شود، اما اين سخنان خيلي تداوم نيافت و او دامنه گفت و گو را به موضوعات ديگر از جمله سازمان متبوعش كشاند.

مرعشي از اين كه ميزان سفر توريست ها به ايران افزايش يافته است ابراز رضايت كرد و با بيان اين كه "در سال جاري صنعت توريسم در كشورمان گسترش خواهد يافت" از رسانه ها خواست كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در توسعه صنعت توريسم و جذب گردشگران خارجي به ايران ياري دهند.

او البته با گلايه دوستانه از برخي اصحاب قلم گفت : ايران از امينت بالايي برخوردار است و كشوري ايده آل براي گردشگران است و حتي به قول يكي از دوستان فضاي اجتماعي آن نسبت به كشور عربستان كه با نام دين آزادي ها را بيش از حد محدود مي كند، بسيار مطلوب است، اما عده اي چنان تبليغ مي كنند و حوادث معمول را بزرگ نمايي مي كنند كه گردشگران را با ترديد و بيم مواجه مي كنند و اين مساله اصلا به نفع ما نيست، بلكه همه بايد منافع ملي را در نظر بگيرند.

مرعشي از اين بحث نيز خيلي زود و با ارايه برخي آمار و ارقام گذشت و براي رعايت تنوع جلسه و شيريني ذائقه مهمانان خود، به تبيين خاطرات شيرين دوران نمايندگي و حضورش در جلسات هيات دولت پرداخت.

"تذكر به درخواست شاهي عربلو براي بهسازي يك جاده شيب دار و تذكر به نطق مزروعي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي" كه باعث خنده نمايندگان شده بود و "خنداندن دريابان شمخاني وزير دفاع سابق در جلسه هيات دولت؛ البته با يك روز تاخير" از جمله جالب ترين خاطرات مرعشي بود كه تكرار آنها خنده حضار را در پي داشت.

خبرنگاري از مرعشي درباره آينده كاري اش سوال كرد و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه چندي پيش در حاشيه مراسم تجليل مجلس شوراي اسلامي از سيد محمد خاتمي گفته بود "در يك قهوه خانه سنتي كار مي كنم!" اين بار گفت "من بلدم خودم را سرگرم كنم" و بلافاصله با لحن جدي ادامه داد: اكنون فرصت خوبي براي تقويت بخش مدني در كشور به دست آمده است.

معاون رييس جمهوري سابق متذكر شد: در ايران نگرش به دولت بيش از حد پررنگ است و به همين علت انتخابات و پيامدهاي آن براي همه افراد مهم مي شود و برندگان در اين فرآيند سر از پا نشناخته و بازندگان همه چيز را از دست رفته تلقي مي كنند و به انزوا مي روند.

مرعشي تصريح كرد: بايد با همكاري همديگر نهادهاي مدني را تقويت كنيم و به عنوان نمونه در حوزه كاري بنده مي توانيم كارهايي چون تاسيس موزه هاي خصوصي و مرمت آثار باستاني و حفاظت از آنها را به مردم واگذار كنيم و خوب است كه اين مساله را به عنوان يك وظيفه در راستاي تحقق جامعه مدني جدي بگيريم.

ضيافت رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين توصيه مهم به دوست داران ايران زمين و آثار باستاني ديدني و عبرت آموز آن پايان يافت و او كه با ايستادن در درگاه رستوران سنتي سعدآباد مهمانان را بدرقه مي كرد، مجموعه اي نفيس از تصاوير سرزمين پارسه را به خبرنگاران هديه داد تا آنها با تورق و مرور اين يادگاري وظيفه مهم صيانت از ميراث فرهنگي مام وطن و معرفي مهد فرهنگ، تمدن و مهرورزي و پايداري را از ياد نبرند تا آيندگان با بررسي سرگذشت پيشينيان و عاقبت ظالمان و تكذيب كنندگان و گردنكشان، مسير زندگي خود را بهتر تعيين نمايند.