نيروهاي مسلح آماده پشتيباني از دولت كريمه هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سرلشكر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي در اين پيام گفت: از جانب خود و همه رزمندگان اسلام و مدافعان امنيت و منافع ملي، انتخاب ششمين رييس جمهوري اسلامي ايران در نهمين دوره رياست جمهوري را كه جلوه شور و شعور مردم انقلابي و حماسه ساز ايران اسلامي در درك صداقت و علاقه به ديانت و عدالت است، در انتخاب فرزندي از متن مردم كه بزرگ ترين سرمايه خود را پيروزي از راه و رسم شهيدان گرانقدر، امام شهدا، حضرت امام خميني (قدس الله نفسه الزكيه) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي عزيز مي داند، به شما برادر انقلابي تبريك مي گويم.

وي در ادامه اين پيام افزود: در مقابل اين لطف و عنايت ويژه الهي به تاسي از فرماندهي معظم كل قوا سر بر آستان ربوبي مي ساييم و سجده شكر به جا مي آوريم.

دكتر فيروزآبادي مهم ترين دستاورد اين حماسه ملي را انتقال مديريت اجرايي نظام به نسل جديد بر شمرد.

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در اين پيام موفقيت دكتراحمدي نژاد و همكاران وي را در برقراري دولت اسلامي كه پيش نياز تحقق جامعه اسلامي و زمينه ساز ظهور حضرت مهدي (عج) مي باشد را از خداوند قادر سبحان خواستار شد و آمادگي نيروهاي مسلح پر افتخار جمهوري اسلامي ايران را براي هر گونه همكاري و پشتيباني از دولت كريمه اعلام كرد.