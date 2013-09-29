مهمترین آثار دفاع مقدس و جنگ تحمیلی از بین بردن ابهت آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی پیش از ظهر یکشنبه در همايش مقاومت و ولايت عشق در مجتمع فرهنگي هنري كومش سمنان، یادآوری دوران دفاع مقدس برای نسل جوان را باعث یادآوری ارزشها عنوان کرد و گفت: فرآیند هشت سال دفاع مقدس این بود که برای دشمنان ثابت شد که این انقلاب پای ارزشهای خود ایستاده و تحت هیچ شرایطی از آرمان های خود دست نخواهد کشید.

وی اذعان داشت: دفاع مقدس الگوی مناسب و مهمی بود که به دنیا نشان داد ابزار جنگی و تجهیزات برای ایستادگی کافی نیست بلکه ابراز اصلی نیروی اعتقادی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان مهمترین آثار دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را از بین بردن ابهت آمریکا عنوان کرد و گفت: این جنگ باعث تثبیت عوامل داخلی کشورمان شد و توانست تاثیر حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه و رهبری های امام راحل (ره) را به جامعه و جهان ثابت کند.

خلخالی گفت: در دوران جنگ تحمیلی رزمندگان و مردم ایران بر اساس اعتقادات و ارزش ها در برابر ظلم دشمن ایستادگی كردند.

وی اظهار داشت: رشادت های ایرانیان در دوران دفاع مقدس به جهانیان فهماند انقلاب ایران به دنبال تشكیل و استقرار حكومت دینی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان، با بیان اینكه در جنگ های مختلف تاریخ ایران همواره بخش هایی از سرزمین و خاك كشور دستخوش تغییراتی شده بود، افزود: در طول هشت سال جنگ تحمیلی دشمن به انقلاب نوپای اسلامی ایران، رزمندگان نگذاشتند حتی یك وجب از خاك ایران به دست دشمن بیفتد.

وی با اشاره به اینكه در طول جنگ تحمیلی، ایران از ارزش های انقلابی خود كوتاه نیامد، خاطرنشان كرد: رهبری امام خمینی(ره) و پیروی رزمندگان از ولایت باعث شد دشمن در تحقق اهداف شوم خود برای دست یابی و پیشروی در خاك ایران ناكام بماند.

معاون سیاسی امنیتی استان سمنان، امنیت فعلی كشور را مرهون جانفشانی و رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس دانست.

خلخالی با تاكید بر لزوم همكاری و تعامل دستگاه های اجرایی مختلف برای گرامیداشت ارزش ها دوران دفاع مقدس، افزود: دفاع مقدس ایران نشان داد دشمن نمی تواند هیچ چشم داشتی به خاك ایران داشته باشد.

در اين همايش خاطراتي از دوران دفاع مقدس و برنامه هاي مختلف هنري و فرهنگي اجرا شد.