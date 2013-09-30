بررسی اقتباس سینمایی از یک اثر و کارگاه آموزشی یک نویسنده در بنیاد ادبیات داستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «عصر اقتباس» با موضوع نقد و بررسی اقتباس سینمایی «مسیر سبز» ساعت 16 سهشنبه 9 مهر در سرای داستان برگزار میشود. سعید مستغاثی، ابراهیم زاهدی مطلق و مزدا مرادعباسی در یکی دیگر از نشستهای «عصر اقتباس» به بررسی ساخته «فرانک دارابونت» از اثر «استفن کینگ» میپردازند که ساعت 13:30 در سرای داستان به نمایش درمیآید.
داستان «مسیر سبز» درباره مرد سالخوردهای است که در خانه سالمندان بخشی از خاطرات خود از زمان خدمت در پلیس را برای دوستش تعریف میکند. او که در زندان مسئول گروه اعدامکنندگان بوده، در آنجا با یک سیاهپوست درشتاندام و خوشقلب، اما متهم به قتل دو دختر بچه آشنا میشود که قدرتی خارقالعاده داشته و به واسطه آن مرد را از درد و بیماری رها میکند.
خبر دیگر از بنیاد ادبیات داستانی اینکه دوره آموزش عناصر داستانی با تدریس بلقیس سلیمانی در این بنیاد برگزار میشود. محور این دوره 10 جلسهای که از چهارشنبه هفدهم مهر شروع میشود، بازخوانی رمانهای معاصر ایرانی به منظور شناخت داستان است. طرح، فرم و ساختار، نثر داستانی، فضاسازی، زاویه دید، شخصیتپردازی، گفتوگو، زمان، مکان، اخلاق و اندیشه، مباحثی هستند که هر چهارشنبه ساعت 15 در سرای داستان با محوریت یک کتاب شاخص بررسی میشود.
چراغها را من خاموش میکنم، پستی، مدیر مدرسه، جای خالی سلوچ، طنابکشی، سووشون، چهل سالگی، من او، زمین سوخته و اندکی سایه، کتابهایی هستند که تدریس آنها به عنوان متن نمونه به طور مجزا صورت میپذیرد. علاقمندان به شرکت در این دوره میتوانند برای ثبتنام تا 13 مهرماه به بنیاد ادبیات داستانی، به نشانی خیابان استاد نجاتالهی (ویلا)، کوچه نوید، بنبست چهارم، پلاک یک، طبقه سوم، روابط عمومی مراجعه کنند.
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