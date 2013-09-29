سه هزار تلفن ثابت اعتباری در مازندران واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باباجانی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از فراهم کردن تجهیزات کامل در اجرای این طرح ،تعداد واگذاری این نوع خدمات ارتباطی در مازندران به حدود 60 هزار شماره افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران،در راستای کاهش هزینه ها برای مشترکان این شرکت در استان، بزودی طرح همسان‌سازی کدهای بین‌شهری در شهرهای استان‌ اجرایی می‌شود، تصریح کرد: همسان سازی کد استانها دربرنامه کاری مخابرات کشور قراردارد که در استانهای تهران ، البرزو مرکزی تاکنون اجرا شده است.

باباجاني گفت: متقاضیان علاقمند به استفاده از خطوط جدید تلفن ثابت که قابلیت فعال شدن در منزل یا محیط کارافراد را دارد، با پرداخت 10 هزار تومان ثبت نام و شارژ اوليه دوهزار تومان برای آنان فعال خواهد شد.

کدهای بین شهری مازندران همسان سازی می شود

باباجاني درخصوص اجرائی شدن همسان‌سازی کدهای بین‌شهری در مازندران‌ نیز افزود: پس از حل وفصل درخصوص محاسبه تعرفه ای آن در مازندران که جز استانهای درنوبت است، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: دراین طرح همه مشترکان دارای تلفن ثابت می توانند بدون کد بین شهری و با اضافه شدن یک شماره به تعداد هشت شماره در همه مناطق مازندران بهره مند شودند.

وی اضافه کرد : درداخل استان کد حذف می شود و یک میلیون مشترک بدون کد با هم می توانند ارتباط برقرارکنند .

مديرعامل مخابرات مازندران با بیان اینکه تلفن هاي ثابت اعتباري در استان مازندران راه اندازي می شود گفت : تلفن ثابت اعتباری جز برنامه های جدید مخابرات است وبا راه اندازی وبرروی رفتن این سرویس برروی کابل در شهرستانها فعال خواهد شد.

بابا جانی ایادآورشد: این طرح قطعا به نفع مردم خواهد بود که می توانند درکنترل هزینه نظارت بیشتری راداشته باشند.

استان مازندران حدود 3میلیون و200هزارنفر جمعیت دارد.