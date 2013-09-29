رژه خودرو های آتش نشانی در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ده ها خودروی آتش نشانی به همراه تعدادی از خودرو های امداد و نجات سبک با همراهی نیروهای راهنمایی و رانندگی روز یکشنبه در طی مراسمی توان و امکانات خود را به نمایش گذاشتند.

مدیر عامل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر تعداد 7 ايستگاه آتش نشانی در سطح شهر زاهدان فعال است که برای رسیدن به استاندارد های لازم باید این تعداد به 14 ایستگاه افزایش یابد.

احمد ریگی فرد با بیان اینکه متناسب با افزایش جمعیت شهری باید تعداد ایستگاه ها و افراد شاغل در این حرفه نیز افزایش یابد ادامه داد: در حال حاضر تعداد 143 نفر در این سازمان مشغول خدمت به شهروندان زاهدانی هستند.

وی آموزش نیروهای بومی و جذب آتش نشانان داوطلب را یکی از راهکار های این سازمان در راستای پر کردن خلاء کمبود نیروهای لازم عنوان کرد و گفت: به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی برنامه های متعددی به منظور آموزش همگانی و جذب نیروهای مردمی در دستور کار قرار دارد.

وی رژه خودروهاي آتش نشاني، تقدیر و تجلیل از آتش نشانان نمونه و داوطلب و همچنین خانواده هاي شهداي آتش نشان زاهدان را به عنوان مهمترین برنامه های گرامیداشت روز آتش نشان در شهر زاهدان عنوان کرد.