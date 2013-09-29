سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شرکت ارتباطات زیر ساخت برای افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه داخلی و خارجی ارتباطات کشور تاکید کرد: بررسی هایی در زمینه افزایش ظرفیت صورت گرفته و بر اساس این تحقیقات امکان افزایش پهنای باند از لحاظ فنی زیر ساختی و مالی وجود دارد.

بر این اساس طبق دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که برنامه 100 روزه را برای افزایش ظرفیت پهنای باند بین الملل اعلام کرده بود، در نظر داریم این ظرفیت را افزایش دهیم.

وی گفت: بر این اساس در کمتر از 100 روز آینده ظرفیت پهنای باند با 60 درصد افزایش به حدود 100 گیگابیت ظرفیت افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، افزایش ظرفیت پهنای باند بین الملل یکی از موضوعاتی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان برنامه 100 روزه خود در نخستین روزهای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده عملیاتی شدن آن را داده بود.