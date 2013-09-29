به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی با بيان اينکه نخستين دوره مسابقات قرآني تلاوت در رشته‌هاي قرائت تحقيق و حفظ كل قرآن و در دو گروه آقايان در دو رده سني بالا و پايين 16 سال و بانوان در رده سني بالاي 16 سال برگزار مي شود، گفت: در رده سني بالاي 16 سال ويژه برادران در رشته حفظ کل شش نفر از چهارمحال و بختياري شرکت مي کنند.



علي اسماعيلي افزود: 25 نفر هم از اين استان علاقه مندي خود را براي حضور در مسابقات رشته قرائت اعلام کرده اند.



وي با اشاره به نام نويسي 30 نفر از برادران بالاي 16 سال در مسابقات رشته قرائت، تصريح کرد: تعداد شرکت کنندگان چهارمحال و بختياري در رده سني بالاي 16 سال خواهران در رشته قرائت 40 نفر و در رشته حفظ کل 10 نفر است.



مسئول دارالقرآن الکريم تبليغات اسلامي استان يادآور شد: شهرستان شهرکرد با 89 نفر شرکت کننده بيشترين آمار شرکت کنندگان شهرستاني اين استان در نخستين دوره مسابقات قرآني تلاوت را داراست.



وي گفت: براي نخستين دوره مسابقات تلاوت ويژگي‌هايي در نظر گرفته شده كه بر اين اساس شرکت کنندگان در هر دو رشته اين مسابقات بايد آيات قرآني را از حفظ قرائت كنند.



اسماعيلي با بيان اينکه در رشته قرائت تحقيق در مرحله استاني هشت قطعه و در مرحله كشوري 13 قطعه از سوره هاي بقره، آل عمران، انعام، توبه، اسراء، نور، عنکبوت و زمر در نظر گرفته شده است، افزود: در اين بخش هم لازم است شرکت کنندگان آيات تمامي قطعات را از حفظ بوده و بر مفاهيم قطعات تسلط داشته باشند.



وي افزود: مرحله استاني مسابقات تلاوت، مهر و آبان و مرحله کشوري هم بهمن امسال برگزار مي شود.