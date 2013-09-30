پروسه ثبت سفارش کالا، مرکز مبادلات ارزی و ايران كد قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع با بیان اینکه قوانین نباید بنا بر نظرات شخصی تفسیر شوند، افزود: همه موافقیم که قوانین باید سهل و آسان و در جهت تسهیل امور مصوب شود اما نباید از یاد ببریم که تنها مجلس است که می تواند در قوانین تغییر ایجاد کند.

سخنگوي کمیسیون اقتصادی مجلس به قوانین مربوط به جلوگیری از قاچاق، جعل و سوء استفاده اشاره کرد و افزود: همه موافقيم كه فراينده ها اصلاح شود چون ما واژه اي به اسم تسهيل تجارت در حوزه واردات و صادرات داریم تا وارد كننده و صادر كننده دلسرد نشود.

نماینده آباده با بیان اینکه ثبت سفارش در متن قانون صادرات و واردات آمده و اعمال آن ضروری است، تاکید کرد: ثبت سفارش مدخل ورودي تجارت كشور است و كليه كالاها بايد روي پورتال ارزي ثبت سفارش شوند چون این مزيت جلوی ورود بسیاری از کالاهای قاچاق را می گیرد.

وی افزود: بنابراين ثبت سفارش زيربناي كار است و نبايد آن را از پايه خراب کرد چون با این اقدام نظارت ضعيف مي شود و دستگاه هاي نظارتي که دسترسي به اين پرتال ارزي دارند نمي توانند نظارت داشته و متوجه شوند كه ارز به چه دليل دريافت، وبه چه منظوري هزينه شده است.

زارع گفت: اگر قانون ثبت سفارش بخواهد اجرا نشود و يا پورتال ارزي حذف شود به بخش توليد و كالاهاي صادرات محور، بيشترين ضربه زده می شود و يک سيستم نادرست رانت خواري و ويژه خواري مجددا در كشور باب مي شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما براي جلوگيري از قاچاق در حوزه كالا نيازمند اچ اس و ايران كد هستيم، افزود: گمرک مي گويد كه ما يک نظام طبقه بندي جهاني اچ اس داريم چرا مي خواهيد در كنارش يک سيستم طبقه بندي به نام ايران كد داشته باشيد كه همخواني با این سیستم دارد اما نظر ما اين است كه بايد يک سيستم طبقه بندي ملي هم در کنار سیستم بین المللی وجود داشته باشد تا بتواند بر ورود کالا نظارت کند.

وی با اشاره به نظرات اخیر رئیس گمرک در مورد حذف ایران کد از سیستم تاکید کرد: فكر مي كنم رئيس گمرک كمي عجله كرده، چون او 8 سال از سيستم گمرک دور بوده بايد مطالعه در این زمینه داشته باشد، چون ما در عصري زندگي مي كنيم كه سرعت پيشرفت تكنولوژي به حدي است كه امكان ترسيم منحني پيشرفت وجود ندارد.

سخنگوي کمیسیون اقتصادی گفت: امروز تكنولوژی و مقرارات با 8 سال پيش تفاوت زیادی کرده است، لذا نبايد رئيس گمرک عجله كند و در يک سيستم آزمون و خطا به كار ببرد.