به گزارش خبرنگار مهر مهدی ناصری عصر یکشنبه در مراسم روز جهانی آتش نشانی و ایمنی که با حضور برخی مسئولین در محل آتش نشانی شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: سازمان آتش نشانی مبتنی بر نظم و انضباط است که به منظور رسیدن به هدفهای خاص ایجاد شده است.

شهردار تربت حیدریه عمده ترین وظایف آتش نشانان را نجات جان افراد، مهار واطفاء حریق، ارائه آموزش های عمومی وتخصصی جهت ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شهروندان بیان کرد وگفت: در طول سال برای آمادگی نیروهای آتش نشانی رزمایش های بسیاری انجام شده است که شهرداری و پرسنل آتش نشانی شهرداری ازجمله عواملی بودند که در آموزش ها خوش درخشیدند و از جمله عوامل موثر در مدیریت بحران هر شهر، شهرداری است.

ناصری بیان کرد: درحال حاضر 3 ایستگاه آتش نشانی در شهر تربت حیدریه درحال فعالیت هستند که خرید برخی لوازم از جمله خودروی نردبان دار و تشک بادی باهزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال است.

وی درخصوص اهم فعالیت های آتش نشانان اظهار کرد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی حافظ جان، مال وناموس مردم هستند برای ورود به منازل باید حکم قضایی داشته باشند ولی آتش نشانان نیاز به هیچ حکمی از هیچ اداره ای ندارند ، در حوزه شهرداری فعالیت های زیادی برعهده ما است، فعالیتهایی که بعضا نیازمند ملاطفت است.

شهردار تربت حیدریه آموزش را از مهم ترین نگاه به آینده دانست و استمرار آموزش به شهروندان را به مسئولین آتش نشانی تاکید کرد وگفت: آتش نشان ها در مواجهه با انواع آسیب های روحی، جسمی و مواد سمی خطرناک هستند.