اوضاع تئاتر در البرز خوب است/ اولین روز جشنواره یک کار خوب دیدم

مجید جعفری عصر یکشنبه در حاشیه اجرای نمایش "چیزی شبیه زندگی" در پلاتو رودکی مجموعه تئاتر شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارزیابی وضعیت تئاتر در استان البرز و شهر کرج پرداخت و گفت: در کرج اوضاع تئاتر خوب است و سطح کارها نیز بر مبنای شرایط و امکانات موجود مطلوب است.

هر استان صاحب سالن تئاتر شود

این کارگردان تئاتر در ادامه احداث سالن های تئاتر در هر استان را زمینه ساز بروز و ظهور علاقه مندان و فعالان این عرصه دانست و افزود: امیدوارم که در کلیه مراکز استانها یک سالن با پلاتوهای اینچنینی وجود داشته باشد تا عرصه برای فعالیت بازیگران تئاتر مهیا شود.

داور سومین جشنواره استانی تئاتر البرز با اشاره به اینکه درخشان ترین آثار نمایشی از شهرستانها سر بر می آوردند و شناخته می شوند، افزود: در طول سالها تجربه شاهد آن بوده ایم که در برخی از شهرستانها تمام جوایز جشنواره را درو می کنند و این جای امیدواری دارد و با عشق، علاقه و انگیزه فراوان بچه های شهرستان است که هنر این مرز و بوم همواره در تمام عرصه ها درخشان و زبان زد عام و خاص است.

در اولین روز جشنواره یک کار خوب دیدم

این منتقد و بازیگر سینمای کشور در ادامه از ارزیابی خود از کارها طی یک روز اخیر گفت و عنوان کرد: روز گذشته که اولین روز جشنواره تئاتر بود با یک کار خوب روبرو شدیم و امیدواریم در روزهای آینده نیز شاهد چنین اتفاقی باشیم.

جعفری با بیان اینکه ارزیابی کارها بر مبنای امکانات و شرایط موجود صورت می گیرد، افزود: هر چند معیار و ملاک ارزیابی در هر سطح از جشنواره تابعی از متغیرها است اما در مجموع با انگیزه ای که از بچه های تئاتر البرز می بینیم و سطح بالای کارها جای پیشرفت وجود دارد و این موجب خرسندی است.

جشنواره استانی تئاتر البرز دومین روز خود را نیز پشت سرگذاشت، تا به اکنون « طلا» که زندگی انسانهای حاشیه شهر را روایت می کند، توجه داوران جشنواره را به خود جلب کرده است، دو روز دیگر از جشنواره استانی تئاتر البرز باقی مانده و باید دید چه آثار دیگری در زیر ذره بین داوران خودنمایی می کند و آنها را به سکوی نهایی سومین جشنواره استانی تئاتر البرز می رساند.