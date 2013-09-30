حفر 11 حلقه چاه برای آبیاری باغات قصردشت شیراز

شهزاد رونق زاده در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: آبیاری باغات قصردشت شیراز یکی از مسائل مهم در حفظ و نگهداری این باغات به شمار می رود از این رو بهبود آبیاری باغات به صورت ویژه در دستور کار ستاد آبادگری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حیات باغات با آب معنادار می شود، افزود: در گذشته باغات قصردشت شیراز فقط از طریق قنوات آبیاری می شد اما طی چند سال گذشته با خشکسالیهای استان این روند تغییر یافت.

مدیر ستاد آبادگری باغات قصردشت شیراز با بیان اینکه خشکسالیهای اخیر باغات را نیز دچار دستخوش کرد، اظهار داشت: در زمان پرآبی بیش از 80 درصد از باغات قصردشت شیراز با آبهای قنوات آبیاری می شدند و میزان آب این قنوات یک هزار و 500 لیتر در ثانیه بود.

رونق زاده بیان کرد: در حال حاضر به دلیل خشکسالیها میزان آب قنوات باقی مانده به 500 لیتر در ثانیه رسیده و کاهش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه حفر چاه برای نگهداری و حفاظت از باغات قصردشت شیراز در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: در این راستا 11 حلقه چاه عمیق برای آبیاری باغات حفر شده که این امر رفع مشکل آبیاری باغات را به همراه داشته است.

مدیر ستاد آبادگری باغات قصردشت شیراز ادامه داد: علاوه بر این حفر چهار حلقه چاه نیز در دستور کار است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تغییر شبکه توزیع آب نیز گفت: در این خصوص نیز اقداماتی انجام شده تا با لوله کشی شبکه توزیع آب بهبود یابد.

رونق زاده افزود: در حال حاضر فاصله بین آبیاری یک باغ به 25 روز رسیده در حالیکه این رقم در گذشته بیش از 70 روز بوده است.

مدیر ستاد آبادگری باغات قصردشت شیراز با اشاره به تغییر الگوی آبیاری نیز اظهار داشت: در این راستا یکی از باغات قصردشت شیراز به صورت پایلوت به صورت قطره ای آبیاری می شود تا در صورت موفق بودن این طرح در باغات دیگر نیز اجرایی شود.