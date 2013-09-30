دادگاههای کیفری درجه بندی شدند/ برگزاری دادگاه جرائم سنگین با 5 قاضی

محمد اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس گفت: این لایحه مصوبه مجلس بوده و حتی به تائید شورای نگهبان هم رسیده است ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد دانست که بیشتر آن ایرادات عبارتی و ویرایشی بود برای همین کمیسیون رفع این ایرادات را در دستور کار خود قرار داده است. البته این نکته قابل تامل است که اگر این ایرادات برطرف نمی شد قطعا ابهامات و برداشتهای مختلفی از قانون برجا می ماند.

وی افزود: در این لایحه دادگاههای کیفری به دو بخش دادگاه کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که این نوعی رتبه بندی دادگاهها است. در دادگاه کیفری یک به پرونده های مهمی مانند دیه، اعدام، حبس ابد و قصاص رسیدگی شده (پرونده هایی که از مبلغ یک سوم دیه به بالا باشند) و در دادگاه کیفری 2 به سایر پرونده ها رسیدگی می شود. همچنین در این لایحه مصوب شده است که در دادگاههای کیفری یک، 5 قاضی و در دادگاه کیفری دو 3 قاضی به پرونده رسیدگی کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در لایحه آیین دادرسی کیفری برخی ماده ها بود که با قانون مجازات اسلامی مغایر بود چرا که هم اکنون قانون مجازات کشوری ابلاغ شده و مقدم بر این لایحه است و باید این لایحه به نحوی تدوین و تصویب شود که قانون مجازات را زیر سوال نبرد.

اسفنانی در پاسخ به اینکه آیا این لایحه برای ارسال به شورای نگهیان آماده است گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری در 4 بخش تعریف شده که باید بخش های آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح، جرایم رایانه ای و الباقی آن هم نهایی شود تا بتوان آن را به شورا ارائه کرد.