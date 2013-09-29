تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1434 هجری قمری و سیام سپتامبر سال 2013 میلادی.
- روز سوم و پایانی از مرحله گروهی هفدهمین دوره مسابقات والیبال جام ملتهای آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* قطر - ازبکستان
گروه B:
* استرالیا - میانمار
گروه C:
* کویت - قزاقستان
گروه D:
* چین - تایوان
گروه E:
* ژاپن - سریلانکا
گروه F:
* کرهجنوبی - افغانستان
- هشتمین روز از سومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز هم با حضور ورزشکاران ایران در کشور اندونزی پیگیری میشود.
- روز سوم و پایانی از مرحله دوم از سومین دوره مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر در تهران پیگیری میشود:
* کرهجنوبی - چین، ساعت 9
* سوریه - مالزی، ساعت 11
* اردن - قزاقستان، 13
* ژاپن - چین تایپه، ساعت 15
* ایران - بحرین، ساعت 17
* فیلیپین - هند، ساعت 19
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