تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1434 هجری قمری و سی‌ام سپتامبر سال 2013 میلادی.

- روز سوم و پایانی از مرحله گروهی هفدهمین دوره مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* قطر - ازبکستان

گروه B:

* استرالیا - میانمار

گروه C:

* کویت - قزاقستان

گروه D:

* چین - تایوان

گروه E:

* ژاپن - سریلانکا

گروه F:

* کره‌جنوبی - افغانستان

- هشتمین روز از سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز هم با حضور ورزشکاران ایران در کشور اندونزی پیگیری می‌شود.

- روز سوم و پایانی از مرحله دوم از سومین دوره مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر در تهران پیگیری می‌شود:

* کره‌جنوبی - چین، ساعت 9

* سوریه - مالزی، ساعت 11

* اردن - قزاقستان، 13

* ژاپن - چین تایپه، ساعت 15

* ایران - بحرین، ساعت 17

* فیلیپین - هند، ساعت 19