  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۳۹۲، ۱:۵۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: ادامه مرحله گروهی مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا و پیگیری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1434 هجری قمری و سی‌ام سپتامبر سال 2013 میلادی.

- روز سوم و پایانی از مرحله گروهی هفدهمین دوره مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:
* قطر - ازبکستان

گروه B:
* استرالیا - میانمار

گروه C:
* کویت - قزاقستان

گروه D:
* چین - تایوان

گروه E:
* ژاپن - سریلانکا

گروه F:
* کره‌جنوبی - افغانستان

- هشتمین روز از سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز هم با حضور ورزشکاران ایران در کشور اندونزی پیگیری می‌شود.

- روز سوم و پایانی از مرحله دوم از سومین دوره مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا امروز طبق برنامه زیر در تهران پیگیری می‌شود:
* کره‌جنوبی - چین، ساعت 9
* سوریه - مالزی، ساعت 11
* اردن - قزاقستان، 13
* ژاپن - چین تایپه، ساعت 15
* ایران - بحرین، ساعت 17
* فیلیپین - هند،  ساعت 19

کد مطلب 2145620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها