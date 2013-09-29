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۸ مهر ۱۳۹۲، ۳:۱۱

هفته هفتم بوندسلیگا؛

تساوی پر گل برمن و نورنبرگ/ برانشوایگ در غیاب داوری 4 گله شد

تساوی پر گل برمن و نورنبرگ/ برانشوایگ در غیاب داوری 4 گله شد

رقابتهای هفته هفتم بوندسلیگا یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که یک دیدار به تساوی انجامید و در دیدار دیگر اشتوتگارت به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تازه وارد آینتراخت برانشوایگ در حضور بیش از 22 هزار تماشاگر خانگی خود مقابل اشتوتگارت تن به شکست 4 بر صفر داد. ایبیسویچ (40)، ماکسیم (50)، ترائوره (76) و مارتین هارنیک (86) برای اشتوتگارت در این بازی گل زدند. در این دیدار دانیال داوری دروازه بان ایرانی برانشوایگ از روی نیمکت عملکرد هم تیمی هایش را تماشا می کرد. این ششمین شکست برانشوایگ در رقابتهای این فصل بود و آنها با یک امتیاز در قعر جدول بوندسلیگا قرار دارند.

در دیگر دیدار نیز وردربرمن در خانه خود مقابل نورنبرگ به تساوی 3 بر 3 دست یافت. در این دیدار برکای دابانلی (8، گل به خودی)، الخرو الیا (34، 66) برای برمن و هیروشی کیوتاکه (44)، یوسیپ درمیچ (53)، آدام هلوسک (70) برای نوبرنبرگ گل زدند.

جدول رده بندی:
1- دورتموند 19 امتیاز – تفاضل گل 16+
2- بایرن مونیخ 19 امتیاز – تفاضل گل 12+
3- بایرلورکوزن 18 امتیاز
4- هانوفر 12 امتیاز
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16- هامبورگ 5 امتیاز
17- فرایبورگ 3 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ یک امتیاز

کد مطلب 2145649

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