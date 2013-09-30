اتوبوسهای دریایی رونق بخش گردشگری هستند/ جاده ساحلی شمال احداث نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی سیدپور شامگاه یکشنبه در آیین هفته ملی دریانوردی با بیان اینکه شعار امسال گردشگری آب و توسعه مطرح شده است، عنوان کرد: با رونق گردشگری دریایی و ایجاد اتوبوس های دریایی می توان به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه دریانوردی پیشینه شش هزار ساله دارد، گفت: ایرانیان باستان از هزار سال قبل مراسم روز دریانوردی برپا می کردند و این روز را گرامی می داشتند .

وی افزود :شعار امسال دریانوردی، توسعه نقش ارکان دریایی است که یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی به شمار می رود و بحث تولید، خرید تولیدات و ایجاد ارتباط را در می گیرد.

عدم استفاده درست از دریا

سیدپور اظهار داشت: بیش از سه هزار کیلومتر مرز دریایی داریم و جزو کشورهای مهم دریایی هستیم و توسعه در بخش دریا یکی از مباحث است اما با وجود بودن در کنار دریا از آن درست بهره نمی گیریم و شناخت کافی از آن را نداریم.

سیدپور گفت: جایگاه ما در بین کشورهای حاشیه دریای خزر از همه ممتاز تر است ولی هنوز جا برای کار زیاد داریم.

عیسی هاشمی معاون عمرانی استانداری مازندران نیز گفت: 90 درصد تجارت جهانی به ویژه درحمل ونقل کالا در بخش دریایی صورت می گیرد و متخصصان وکارشناسان باید سعی کند عامل زمان راحذف کند زیرا سرعت در دریا بسیار پایین است و با توجه به پیشرفت علم باید بتوانیم در حوزه دریا پیشرفت کنیم.

جاده ساحلی شمال احداث نشد

وی اظهار داشت: در استان مازندران باتوجه به ترافیک زیاد نتوانستیم به درستی از حوزه دریا بهره بگیریم و حمل نقل دریایی را راه اندازی کنیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران اظهار داشت: مثلا می توانستیم با ایجاد پایانه از آستارا تا بندرگز سه استان شمالی رابه هم وصل و یا جاده ساحلی راه اندازی کنیم اما تا به امروز موفق نشدیم.

1.2 میلیون دریانورد در جهان فعال هستند

وی افزود: ما باید تلاش بیشتری برای احداث راه دریایی کنیم و با توجه به امن و ارزان تر بودن آن برای عموم باید به این حوزه توجه شود.

درحاشیه مراسم سخنگو دبیر کل آی مو گفت: هفت میلیارد جمعیت درجهان داریم و در حوزه اقتصادی بالغ بر90 درصد تجارت جهان در بخش دریانوردی است و 55 هزار و 138 کشتی در آبهای جهان وجود دارد و یک میلیون و200 هزار نفر دریانورد در این بخش فعال هستند.