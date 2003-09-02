  1. هنر
با حضور كمال تبريزي ، سعيد سهيلي و احمد رضا درويش در سينما "تك"

سينماي دفاع مقدس در ميزگرد " ديروز ، امروز ، فردا " بررسي مي شود

سلسله ميزگردهاي بررسي ابعاد مختلف سينماي دفاع مقدس با عنوان " ديروز ، امروز ، فردا " در سينما تك موزه هنرهاي معاصر برپا مي شود .

به گزارش خبرگزاري " مهر " براساس اعلام روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اولين جلسه سلسله ميزگردهاي سينماي دفاع مقدس روز شنبه پانزدهم شهريور ماه بعد از نمايش فيلم " هور در آتش " با حضور كمال تبريزي ، سعيد سهيلي ، احمد رضا درويش و تني چند از ديگر كارگردانان مطرح سينماي دفاع مقدس در سالن سينما تك موزه هنرهاي معاصر برگزار خواهد شد .
براساس اين گزارش شنبه بيست و دوم شهريور ماه نيز صاحب نظران در دومين جلسه اين ميزگزد پيرامون   نگرشي نو در آينده سينماي دفاع مقدس به بحث وبررسي خواهند پرداخت . شركت در اين جلسات براي علاقمندان آزاد است .
لازم به ذكر است پيش ازاين فيلم " عروسي خوبان " از سوي روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر در برنامه نمايش روز شنبه 15 شهريور اعلام شده بود كه در اين خبر بدون اشاره به تغيير برنامه ، فيلم " هوردر آتش " جايگزين آن شده است .
