با حضور كمال تبريزي ، سعيد سهيلي و احمد رضا درويش در سينما "تك" سينماي دفاع مقدس در ميزگرد " ديروز ، امروز ، فردا " بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر " براساس اعلام روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اولين جلسه سلسله ميزگردهاي سينماي دفاع مقدس روز شنبه پانزدهم شهريور ماه بعد از نمايش فيلم " هور در آتش " با حضور كمال تبريزي ، سعيد سهيلي ، احمد رضا درويش و تني چند از ديگر كارگردانان مطرح سينماي دفاع مقدس در سالن سينما تك موزه هنرهاي معاصر برگزار خواهد شد .

براساس اين گزارش شنبه بيست و دوم شهريور ماه نيز صاحب نظران در دومين جلسه اين ميزگزد پيرامون نگرشي نو در آينده سينماي دفاع مقدس به بحث وبررسي خواهند پرداخت . شركت در اين جلسات براي علاقمندان آزاد است .

لازم به ذكر است پيش ازاين فيلم " عروسي خوبان " از سوي روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر در برنامه نمايش روز شنبه 15 شهريور اعلام شده بود كه در اين خبر بدون اشاره به تغيير برنامه ، فيلم " هوردر آتش " جايگزين آن شده است .