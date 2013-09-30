کارناوال های شادی در همدان به حرکت در خواهند آمد/ تعداد پلاتوهای تئاتر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در چند دوره اخیر برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان همیشه یک پای ثابت برنامه های جنبی ستاد این جشنواره اجرای کارناوال شادی در سطح شهر و عبور این کارناوال ها از کوچه پس کوچه ها و محله های همدان بوده است به این امید که با اطلاع رسانی به سبک خود شور و شوق جشنواره را بیش از پیش به درون محله ها و خانه ها بخصوص کودکان انتقال دهند.

حرکت کارناوال های شادی در سطح شهر که عموماَ بسیار پرمخاطب بوده و گاه موجب استقبال گروه کثیری از مردم را در خیابان ها و معابر به همراه دارد ، با طراحی های خاص کودکانه و با اجراهای متفاوت هنرمندانی شناخته شده در بین اهالی تئاتر انجام می گیرد که خود دارای برنامه ها و قسمت های متعدد از جمله گریم کودک، مسابقات متنوع، موزیکال بخصوص اجرای موسیقی سنتی ساز و دهل است.

امسال نیز قرار است که در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان که از 24 تا 30 مهر ماه برگزار می شود باز هم یکی از کارناوال های شادی را مصطفی بیگی هنرمند خوش ذوق همدانی بر عهده خواهد داشت که در این زمینه گفت: امسال نیز درصدد اجرای کارناوال شادی در جشنواره هستیم البته به شکلی کاملاَ متفاوت و سعی بر این است که با طراحی جدید کارناوالی با شکل واگن های قطار داشته باشیم که چندین تخم مرغ که نماد جشنواره نیز می باشد را به همراه عروسک گردانان و عوامل دیگر حمل کند.

وی افزود: معمولا چند روز قبل از افتتاحیه جشنواره این کارناوال ها هستند که با اجرای برنامه های متعدد خود در سطح شهر و بخصوص مدارس و مهد های کودک پیام آغازین جشنواره را به مردم و مخاطبین خرد سال خود و بیشتر از طریق اجراهای موزیکال خیابانی و پخش تراکت و تبلیغات جشنواره است.

برگزاری جشنواره تئاتر در همدان تاثیرات خوبی را در هنر تئاتر ستان داشته است

بیگی با بیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر در همدان تاثیرات خوبی را در هنر تئاتر ستان داشته است، افزود: گذشته از ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی ساخته شده در همدان می توان گفت که برگزاری این جشنواره در فرهنگ سازی و رشد مخاطب فعالیت های هنری بخوص تئاتر تاثیر بسزائی داشته است که این امر را سال گذشته در استقبال و هجوم مردم فرهنگ دوست همدان به جلو درب سالن های اجرای نمایش به روشنی می توان دید و البته جا دارد از زحمات و درایت مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به جهت برگزاری مناسب و مورد قبول این جشنواره در سال های گذشته تشکر ویژه داشت.

این هنرمند جوان همدانی اظهار داشت: علاوه بر کارناوال شادی در مراسم افتتاحیه اجرای نمایش طنز و یک شب نیز برای میهمانان و عوامل جشنواره در محل سکونت آنها اجرای سیاه بازی را خواهد داشت.

تعداد پلاتوهای نمایش در همدان افزایش یابد

سرپرست گروه نمایشی لبخند ضمن ابراز خردسندی از ساخت پلاتو در مجتمع شهید آوینی ابراز داشت: ساخت این پلاتو واقعا نیاز هنرمندان نمایش بود ولی قطعا ارضاکننده خواسته های حوزه تئاتر نیست لذا می بایست که تعداد آنها افزایش یابد و از طرفی بعد از جشنواره نیز دیگر سالن های شهر در اختیار گروه های تئاتر قرار گیرد.

مصطفی بیگی عنوان داشت: به خصوص سالن تالار فجر که در مرکز شهر قرار دارد و باید در طول سال نیز در اختیار هنرمندان باشد که برای رسیدن به این مهم تنها تلاش های مسئولان فرهنگ و ارشاد کار ساز نخواهد بود و سایر ارگان ها و دستگاه های استان نیز باید مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند.

حتی برای بلیط فروشی در اطراف تالار فجر هم باید هزینه پرداخت کرد

این هنرمند عرصه تئاتر ادامه داد : در شهری مثل اصفهان می بینیم که برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان بر عهده شهرداری این شهر است و همه هزینه ها و مسئولیت ها را این ارگان تقبل کرده است در حالیکه متاسفانه در شهر خودمان شاهد هستیم که حتی برای بلیط فروشی اجراهای سایر سالن ها که در اطراف تالار فجر انجام می گیرد به نوعی باید هزینه پرداخت کرد.

بازیگر نقش سبزعلی ( که بیشتر در مراسم شادی و جشن ها اجرا می شود ) در مورد چگونگی ورود خود به عرصه تئاتر عنوان داشت: در دوران کودکی و بیشتر در مجالس خانوادگی تقلید بازیگران تلویزیون و شخصیت هایی چون سلطان و شعبان و... یا برنامه های کودک را انجام میدادم که مورد استقبال آنها نیز قرار می گرفت که خود انگیزه ای شد تا بعد ها در دوران مدرسه بخصوص کلاس پنجم ابتدائی که بودم نمایشنامه ای با عنوان همسایه ای برای معلم نوشته و اجرا کردم.

وی ادامه داد: در جشنواره مدارس نیز رتبه آوردم از همین زمان بود که علاقمند به تئاتر شده و در کانون تربیت( خانه دانش آموز) آن دوران زیر نظر احمد لباسی و احمد بگلریان به تمرین و یادگیری فنون ابتدایی تئاتر پرداختم و در سال 73 بطور جدی و با آقای حمید احمدی کارشناس تئاتر وقت اداره ارشاد همدان کار می کردیم تا اینکه از سال 1380 در محضر استاد بهرام دوست قرین به نمایش های کودک پرداخته و در جشنواره های متعدد ی نیز شرکت می کردیم بطوریکه حدود شش ماه نمایش " روز قشنگ سارا" در کانون پر.ورش فکری کودکان تهران اجرا داشت.

سرپرست گروه نمایشی لبخند هدف خود را از تشکیل این گروه کارهای تخت حوضی وسیاه بازی دانسته و گفت:در ابتدا بیشتر اجراهای ما خیابانی بود ولی مشکلات زیادی نیز داشتیم بخصوص نبود استاد راهنما ، عدم همکاری مسئولان وقت، کمیاب بودن نویسنده و متن مناسب .

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: سعی کردم بر اساس نمایش هایی که از استاد سعدی افشار می دیدم و یا فیلم های آموزشی مرتبط تکنیک و روش های سیاه بازی بیاموزم البته در همین حوزه چند نمایشنامه نیز تنظیم کردم که مورد تائید مسئولین وقت اداره فرهنگ و ارشاد قرار نگرفت.

__________

مرتضی بیات