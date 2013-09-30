بازديد 27 هزار همداني از بازسازي عمليات والفجر 5/ انقلاب اسلامي طی هشت سال دفاع مقدس به جهان صادر شد

عليرضا قاسمي فرزاد در گفتگو با خبر نگار مهر با تشريح برنامه‌های نهادي اين ستاد در هفته دفاع مقدس، عنوان كرد: در مجموع در سراسر استان 772 برنامه توسط 27 نهاد در هفته دفاع مقدس برگزار شد.

وي ادامه داد: دفاع مقدس ياد آور جان فشاني و ايثار گری‌های همه مردم ايران اسلامي است و بايد سعي كنيم نام شهيدان را زنده نگاه داريم.

دبير ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اينكه در خشان ترين دوران تاريخ ايران،به دوران هشت ساله دقاع مقدس باز می‌گردد، افزود: د شمن در حالي به ايران حمله كرد كه هنوز انسجام لازم در كشو ر وجود نداشت ونيرو هاي مسلح آمادگي لازم را براي مقابله نداشتند.

قاسمي فرزاد بيان داشت: در حالي كه كشورهاي شرق و غرب دنيا با حكومت جديد ايران مخالف بودند، اين نگاه به عراق نبود و آنان همه گونه حمايتي از صدام كردند.

انقلاب اسلامي در هشت سال دفاع مقدس به جهان صادر شد

وي با اشاره به اينكه با لطف خداوند نه تنها توانستيم از كشور دفاع كنيم بلكه دستاوردهاي بزرگي را نيز در اين مدت به دست آورديم، اذعان داشت: انقلاب اسلامي در هشت سال دفاع مقدس به جهان صادر شد.

معاون سياسي امنيتي استانداري همدان افزود: در اين هشت سال توانستيم خود باوري را در خود رشد داده واكنون كشوري باشيم كه خود را در جهان مطرح کرده‌ایم.

قاسمي فرزاد با اشاره به لزوم توجه به ارزش‌های دفاع مقدس، عنوان كرد: بيشتر برنامه‌های اين هفته توسط سپاه انصار الحسين (ع) و تيپ 32 انصار الحسين (ع) برگزار شد كه در مهم‌ترین برنامه 27 هزار همداني از بازسازي عمليات والفجر 5 بازديد كردند.

وي گفت: دستگاه‌های مختلف فرهنگي و تيپ زرهي 323 قهرمان نيز در برگزار برنامه‌ها نقش داشته است.

رژه نیروهای مسلح نيز نشان از قدرت ايران اسلامي است

دبير ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اينكه اين هفته را با ديدار با نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان آغاز كرديم، اظهار داشت: رژه نیروهای مسلح نيزدر 31 شهريور ماه نشان از قدرت ايران اسلامي است.

قاسمي فرزاد اذعان داشت: 420 كانون فرهنگي مساجد نيز در اين هفته اقدام به برگزاري مسابقات مختلف فرهنگي كردند.

وي با اشاره به برگزاري برنامه عصر شعر دفاع مقدس و تجليل از پيشكسوتان عرصه ايثار وشهادت در استان، اظهار داشت: خاطره گويي آزادگان انقلاب اسلامي وغبار روبي از مزار شهدا از ديگر برنامه‌های اين هفته بود.

معاون سياسي امنيتي استانداري همدان افزود: يك هزار 115 دقيقه برنامه نيز از صدا وسيماي مركز همدان در هفته بزرگداشت دفاع مقدس پخش شد.

وي در پايان با اشاره به برگزاري برنامه شبهاي خاطره در باغ موزه دفاع مقدس، گفت: تجليل از ايثار گران،تجلي ايمان است.