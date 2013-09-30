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۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

با آغاز به کار استاندار جدید/

تغییرات در استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتصاب معاون سیاسی آغاز شد

تغییرات در استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتصاب معاون سیاسی آغاز شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز به کار استاندار جدید، تغییرات در استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتصاب معاون سیاسی و امنیتی استاندار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "فتاح محمدی" امروز به عنوان اولین معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم منصوب شد.

پس از کناره گیری "غلامعلی رضوانی" معاون سیاسی و امنیتی استان در دولت قبل طی روزهای اخیر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد محمدی را به این سمت برگزید.

او دارای مدرک دکترای مطالعات امنیت ملی است و از سال 83 تا 85 فرماندار شهرستان گچساران بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان، رئیس اداره حراست و مسئول گزینش استانداری و مشاور استاندار استان از جمله سوابق کاری این آزاده دفاع مقدس بوده است.

با این حال آنگونه که سید موسی خادمی استاندار استان در روز گذشته به خبرنگار مهر گفته، تغییرات ادامه دارد و تکلیف معاونین استاندار تا اوایل هفته آینده مشخص خواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 2145758

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