حضور جوانان در مساجد جلوی ناهنجاری ها را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دوستعلی محمدی ، به افزایش گستره فعالیت‌های طرح گچه‌های مسجد" درحسینیه اعظم زنجان اشاره کرد و افزود: فاز دوم این طرح تربیتی از اول مهرماه امسال آغاز شده و فاز نخست این طرح در محدوده 500 متری اطراف حسینیه اعظم زنجان پیاده شده و فاز دوم نیز با حضور مربیان در مدارس اطراف این مسجد محقق می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تربیتی گبچه‌های مسجد" با محوریت دانش‌آموزان 14 و 15 ساله محله‌های اطراف این مسجد اظهار داشت: این طرح در راستای رفع خلأ موجود در بعد تربیتی این نوجوانان انجام شده و زیر نظر ستاد تربیتی حسینیه اعظم زنجان و با همكاري پايگاه سيزده حسينيه اعظم شروع به فعالیت کرده است.

دبیر اجرایی طرح تربیتی "بچه های مسجد" گفت: در طول 7 ماه گذشته 150 نفر از نوجوانان 14 و 15 ساله که در محله‌های اطراف حسینیه اعظم زنجان سکونت داشتند جذب این طرح تربیتی شده‌اند و طی بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده از والدین آنان میزان تأثیر این طرح بسیار بالا بوده است.

حجت الاسلام محمدی با بیان این که در این طرح تأکید فعالان بر کمیت اجرای برنامه‌ها است افزود: گروه‌های 12 نفره فعال در هر یک از حلقه‌های آموزشی با ایجاد انس و الفت با مربیان خود، مباحث تربیتی و دینی را در کنار تفریح و ورزش فرا می‌گیرند.

وی تاکید کرد: اجرای برنامه‌های نمایشی با حضور حجت‌الاسلام قدوسی و حجت‌الاسلام فرمانی حضور نوجوانان در استخر و سالن‌های تنیس و آموزش این رشته‌های ورزشی به آنان از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای دوره‌های تربیتی این طرح هستند.

دبیر اجرایی طرح تربیتی "بچه های مسجد" تصریح کرد: اصول اعتقادی، حفظ قران، اخلاق و احکام، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که مربیان برای گروه‌های 2 تا 3 نفره فعال در هر حلقه مورد بررسی و آموزش قرار می‌دهند.

امسال هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفه‌ها است

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان گفت: امسال هر مدرسه يک پايگاه جشن عاطفه‌ها است.



رضا حسنلو اظهار داشت: امسال جشن عاطفه‌ها با شعار «مهر در انتظار مهر حماسي» برگزار مي‌شود که در آن هر مدرسه يک پايگاه جشن عاطفه‌ها است.



وي با اشاره به اينکه اين جشن طي روزهاي 10، 11 و 12 مهر در استان برگزار مي‌شود گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده روز دهم مهر ماه اين جشن در مدارس، يازدهم مهر ماه در سطج معابر استان و روز دوازدهم نيز در مصلي‌هاي برگزاري نماز برگزار مي‌شود.



معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان با بيان اينکه جشن عاطفه‌ها امسال نيز همچون سنوات گذشته به همت کميته امداد، صدا و سيما، آموزش و پرورش و بسيج مستضعفين برگزار مي‌شود تاکید کرد: کميته امداد آمادگي برگزاري اين جشن را با ساير دستگاه‌ها نيز دارد.



حسنلو با بيان اينکه امسال 850 پايگاه به منظور جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي در قالب جشن عاطفه‌ها در استان داير مي‌شود افزود: همچنين تعدادي از صندوق‌هاي صدقه استان با آرم مخصوص در اين روز به منظور جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي اختصاص پيدا مي‌کند.