 برگزاری 300 برنامه با محوریت دفاع مقدس در اسلامشهر

سرهنگ پاسدار رضا لعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندسالی است که تمامی رده های صفی و نظامی سپاه هر سه ماه یک بار ارزیابی می شوند و جمع بندی عملکرد همه رده ها به رویت مقام معظم رهبری می رسد و در جشنواره مالک اشتر برترین ها در هر رده ای مورد تقدیر قرار می گیرند.

بسیجیان اسلامشهر موفق به کسب مقام نخست جشنواره مالک اشتر شدند

وی افزود: امسال نتیجه این جشنواره در بیستمین مجمع سراسری مدیران سپاه اعلام شد که بسیجیان شهرستان اسلامشهر توانستند لوح زرین و تقدیرنامه از سرلشگر جعفری دریافت کنند.

این مسئول، تعداد بسیجیان شهرستان اسلامشهر را 100 نفر اعلام و عنوان کرد: 100 هزار بسیجی خواهر و برادر در تمامی رده ها و سطوح بسیج در این شهرستان فعال هستند که عمده این افراد در 214 پایگاه خواهر و برادر بسیج شهری فعالیت می کنند.

لعلی در خصوص برنامه های هفته دفاع مقدس اعلام کرد: حدود 300 برنامه مختلف را در سه سطح پایگاه ها و مساجد، حوزه های مقاومت و شهرستان برگزار کردیم که از مهمترین آنها صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی بود.

افتتاح دو پروژه عمرانی و طرح ابتکاری بسیجیان در آینده ای نزدیک

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) اسلامشهر گفت: رژه یگانهای نیروهای موتوری و خودرویی با حضور معاون عملیات قرارگاه ثارالله با حضور همه مسئولان و خانواده معزز شهدا و نیروهای نظامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج برگزار شد.

وی شروع هفته دفاع مقدس را همزمان با اعزام کاروان راهیان نور دانست و بیان کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در چهاردانگه که با استقبال خوب شهروندان مواجه شد، برگزاری یادواره شهدا،حضور در مصلی نمازجمعه و مدارس و برگزاری جلسه خاطره خوانی، عطرافشانی مزار شهدا با حضور فرمانده سپاه استان تهران در امام زاده عقیل (ع) از دیگر برنامه های سپاه ناحیه اسلامشهر در هفته دفاع مقدس بود.

این مسئول در پایان گفت: افتتاح دو پروژه عمرانی و طرح ابتکاری یکی از بسیجیان به دلیل تراکم کاری هفته دفاع مقدس به روز دیگر موکول شد.