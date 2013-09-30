5 خانه قرآن روستايي در بخش مركزي قم ايجاد شد

حجتالاسلام سيد حسين سجاديتبار در گفتگو با خبرنگار مهر به شروع کلاسهاي قرآني در اين خانههاي قرآن روستايي اشاره كرد و گفت: همزمان با شروع فصل پاييز خانههاي قرآني کلاسهاي آموزش قرآن ترم پاييزه خود را همزمان با سال تحصيلي آغاز کردند.
وي افزود: در حال حاضر 5 خانه قرآن روستايي که زير نظر اين اداره فرهنگي هستند کلاسهاي ترم پاييزه را شروع کردند و با نظارت روحانيون مستقر در اين روستاها مشغول به فعاليت هستند.
وي در ادامه اظهار كرد: برگزاري کلاسهاي آموزش روخواني و روانخواني، آموزش صحت قرائت نماز و آموزش احکام و معارف از مهمترين برنامههاي آموزشي اين دوره توسط خانههاي قرآني روستايي است.
حجتالاسلام سجاديتبار تصريح کرد: هدف از برگزاري اين کلاسها افزايش بصيرت و آگاهي و تعميق باورهاي ديني در بين قشرهاي مختلف مردم و آشنايي آنها با مفاهيم قرآني و نحوه صحيح خواندن قرآن و نماز و الگو گرفتن از درسها و آموزههاي قرآني است.
قم - خبرگزاري مهر: رئيس اداره تبليغات اسلامي قنوات از تشكيل 5 خانه قرآن روستايي در بخش مركزي قم خبر داد.
حجتالاسلام سيد حسين سجاديتبار در گفتگو با خبرنگار مهر به شروع کلاسهاي قرآني در اين خانههاي قرآن روستايي اشاره كرد و گفت: همزمان با شروع فصل پاييز خانههاي قرآني کلاسهاي آموزش قرآن ترم پاييزه خود را همزمان با سال تحصيلي آغاز کردند.
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