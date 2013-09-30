تمامي كالاها در كشور بايد قابليت ردگيري داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي آقاجاني در مورد برگزاري همايش توزيع و پخش ديموند در تهران گفت: اين همايش 14 مهر ماه ساعت 18 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار مي شود و 30 سازمان و وزارتخانه در آن حضور دارند.

وي افزود: فرهنگ سازي و ترويج دانش توزيع و پخش مهمترين محور اين همايش است. قصد داریم به نوعي همگرايي را ميان دستگاههاي مسئول در نظام توزيع ايجاد كنيم.

دبير همايش توزيع و پخش تصریح کرد: در ميان شهروندان و حتی مسئولان هم وقتي سخن از نظام توزيع و پخش مي آيد به كاميونهاي باري و توزيع در فروشگاهها فكر مي كنند در حالیکه موضوع توزيع بسيار فراگير تر از اين اقدامات است.

آقاجاني اظهار داشت: بايد نظام توزيع و پخش يك محصول از ابتداي توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده شفاف و داراي بانك اطلاعاتي باشد. بايد بدانيم يك محصول كجا توليد و از طريق چند مركز توزيع شده و از طريق كدام فروشگاه عرضه شده است. به عنوان مثال وقتی يكي از نوشابه هاي كوكاكولا موجب مرگ يك نفر در اتحاديه اروپا شد این شركت در 24 ساعت تمامي آن بطريها كه در آن روز توليد شده بود جمع آوري كرد. ولي در ايران اگر يك كنسرو مسموم وجود داشته باشد به هيچ عنوان نمي توان گفت كه كجا توزيع شده و درچه فروشگاهاي عرضه شده است بلکه حتما بايد فراخوان داد تا همه كنسروهاي آ شركت امحا شود.

دبير همايش توزيع و پخش گفت: البته در دولت مصوبه اي داريم كه بر اساس آن هر شركت بايد نمايندگيهاي فروش خود را اعلام و در بانك اطلاعاتي درج كند اما اين مصوبه درگير موضوع تحول اقتصادي شد و بايد اجرا شود.