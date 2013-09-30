معرفي ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري به دانش آموزان قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد رضا قاسمي در این باره اظهار داشت: دانش آموزان سفيران فرهنگي هستند كه با آموزش صحيح مي‌توانند در آينده سفيران گردشگري و حافظان ميراث فرهنگي بوده و با انتقال پيام به نسل‌هاي آتي از اين مواريث پاسداري كنند.



وی با اشاره به برنامه‌هاي هفته گردشگري افزود: هفته گردشگري برنامه‌هاي متنوعي در استان قزوين تدوين شده كه معرفي ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري به دانش آموزان يكي از اين برنامه‌ها است كه به دليل شناساندن و فرهنگ سازي حوزه هاي مختلف اين سازمان به قشر نوجوان و جوان داراي اهيمت ويژه‌اي است.



قاسمی بیان کرد: با همكاري خوب آموزش و پرورش استان، اساتيد و كارشناسان سه حوزه ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري در سطح استان قزوين به ميان دانش آموزان رفته و با سخنراني و معرفي اين حوزه‌ها پاسخگوي سئوالات اين عزيزان بودند.



قاسمي تصريح كرد: اميدواريم با برقراي ارتباط با اين قشر از جامعه بتوانيم به معرفي،‌ شناخت و حفظ و نگهداري از مواريث گذشتگان كمک کرده و سفيران خوبي در حوزه گردشگر استان داشته باشيم.



كاخ موزه چهلستون قزوين ميزبان ورک شاپ صنايع دستي و هنرهاي سنتي



به مناسبت هفته گردشگري، آثار صنايع دستي و هنرهاي سنتي قزوين در باغ موزه چهلستون به نمايش در مي‌آيد.



ورک شاپ و نمايشگاه يكروزه صنايع دستي و هنرهاي سنتي با همكاري و همراهي بازارچه صنايع دستي استان به مناسبت گراميداشت هفته گردشگري در محل كاخ موزه چهلستون برپا مي‌شود.



در اين نمايشگاه هنرهايي از قبيل رودوزي سنتي، معرق، نقاشي روي شيشه، كاشي معرق، گليم بافي، زره بافي، نقاشي روي چرم، نگارگري، نازک كاري چوب و قلاب بافي، به نمايش درمي‌آيد و علاقمندان مي‌توانند از اين نمايشگاه در محوطه موزه چهل ستون واقع در خيابان آزادي "سبزه ميدان" از ساعت 9صبح تا 18 بازديد کنند.

محصولات اين نمايشگاه نيز با 10 درصد تخفيف عرضه خواهد شد.