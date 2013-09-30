ایجاد ایستگاه های مطالعه در امامزادگان همدان/ لزوم بهره گیری از طرفیت وقف

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه نشست مشترک مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان برگزار شد.

در این نشست مشترک، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به اهمیت افزایش مطالعه در رشد علمی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه، گفت: تا کنون 22 ایستگاه مطالعه در استان همدان راه اندازی شده است.

ارشاد استعدادی از ایجاد ایستگاه های مطالعه در امامزادگان همدان خبر داد و این مهم را گامی ارزشی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه در استان همدان و در دسترس هر چه بیشتر گذاشتن کتاب بین عموم مردم و زائران امامزادگان دانست.

وی عنوان داشت: ایستگاه های مطالعه در امامزادگان همدان با موضوعات مختلفی در بحث نوجوانان، جوانان، کودکان، بزرگسالان و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به طرح های مختلف این نهاد در راستای توسعه امر مطالعه در جامعه به طرح کتابخانه مشارکتی و و طرح کتاب من اشاره و در زمینه این طرح ها توضیحاتی را ارائه کرد.

راه اندازی کتابخانه مرکزی در شهرستان ملایر

ارشاد استعدادی با بیان اینکه راه اندازی کتابخانه مرکزی در شهرستان ملایر از اهداف نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان است به وقفی بودن ملک این کتابخانه اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است که اوقاف در این زمینه مساعدت کند و زمین این پروژه را با شرایط قانونی در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان قرار دهد.

وی همچنین بر لزوم برگزاری کارگروه مشترک نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان با اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان نیز صحه گذاشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز در این نشست مشترک با اشاره به سخن رهبری در زمینه لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی ایجاد ایستگاه های مطالعه در امامزادگان را گامی موثر در راستای نیل به این هدف عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد صالحی نیز ضمن صحه گذاردن بر لزوم برگزاری نشست های تخصصی برای بهره گیری بیشتر از پتانسیل دو اگان اوقاف و نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان، این مهم را در راستای تعامل بیشتر بین این دو دستگاه دانست.

وی ابراز داشت: از پتانسیل نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان می توان در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف و موقوفات در استان برای جذب و تشویق خیرین به ایجاد موقوفاتی در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه در همدان بهره گرفت.