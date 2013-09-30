برگزاری جشنواره پژواک محله در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: با هدف نهادینه کردن محله‌محوری، با همکاری متخصصان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه پژوهش، جشنواره پژوهش و اطلاعات کاربردی محله‌ای (پژواک محله) در شرق تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه پژواک محله جشنواره ای برای معرفی برترین پژوهشهای محله محور است تصریح کرد: تدوین و جمع آوری آثار فاخر پژوهشی محله محور از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 حضور پژوهشگران محله در کنار مدیران و ارائه پژوهش های و ارائه راهکارهای اجرایی را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره پژواک برشمرد.

وي در خصوص رشته هاي مورد ارزيابي در جشنواره پژواک محله افزود: رشته هاي هفتگانه اي که برترينهاي آنها در اين جشنواره معرفي و تقدير مي شوند عبارتند از پژوهشهاي محله اي، مقاله هاي پژوهشي محله محور، طرحها و ايده هاي پژوهشي محله محور، گزارشهاي هم انديشي محله اي، پيوستهاي اجتماعي و فرهنگي در مقياس محله، برترين بانک اطلاعات جامع محله و برترين پژوهشگران محله اي است.

عبداللهی تصريح کرد: در اين جشنواره علاوه بر معرفي آثار برتر و نيز آفرينندگان آثار مطالعاتي و پژوهشي محله محور، بستري مناسب جهت تکريم مقام پژوهشگران و نخبگان مطالعات بومي محله محور فراهم مي شود.

در این جشنواره از برترين طرحها، مقالات و آثار پژوهشي محله محور، تقدیر بعمل می آید.