هفتمین حکم ترکان صادر شد/ عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی حمید میرزاده، اکبر ترکان به سمت مشاور رئیس دانشگاه و عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

" جناب آقای دکتر اکبر ترکان

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مشاور اینجانب و عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

امید است شورای مذکور ضمن بررسی منابع درآمدی ، هزینه ها، بودجه ها و برنامه های توسعه ای دانشگاه آزاد برای بهره برداری از منابع مالی و اقتصادی و ظرفیت های علمی و اقتصادی این دانشگاه و بخش خصوصی برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم اجرایی را به انجام رساند.

با توجه به اینکه در حال حاضر تمام در آمدهای دانشگاه آزاد اسلامی منحصرا از طریق اخذ شهریه از دانشجویان تامین می شود، ضروری است منابع درآمدی پایدارتری تامین گردد تا فشار تامین شهریه بر دانشجویان عزیز کاهش یابد.

بدیهی است کلیه معاونین، مشاورین ، مدیران و واحدهای تابعه کمال همکاری و مساعدت را با شما معمول خواهند نمود.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستاریم."

به گزارش مهر، اکبر ترکان هم اکنون مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد است.

وی با دریافت احکام دیگری و با حفظ سمت، هم اکنون سرپرست معاون بین الملل، سرپرست شورای عالی ایرانیان، سرپرست دبیرخانه جنبش عدم تعهد و سرپرست سازمان فضایی کشور است.

عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد، هفتمین سمت را برای وی رقم زد.