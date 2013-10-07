بهزاد آقاپور، هنرمند نقاش و طراح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند وقت پیش طرح ماهی را از کتاب "ماهی‌های بیابان" که نوشته خودم است، برداشت کرده و به سازمان زیباسازی شهرداری تهران ارائه دادم که این طرح مورد قبول این سازمان قرار گرفت.

وی افزود: طرح به لحاظ بزرگی و چگونگی اجرا در دنیا بی‌نظیر است و یکی از ریزترین طرح‌های دیواری است که به اجرا گذاشته شده است. در این طرح از کاشی‌هایی با ابعاد یک سانتیمتر در یک سانتیمتر استفاده کردم.

این هنرمند نقاش ادامه داد: اجرای این کار که بزرگی آن در حدود 5700 متر مربع است نزدیک به 12 ماه طول کشید. این اثر در اتوبان همت تقاطع ستاری قرار دارد و در آن حدود 60 تا 70 میلیون کاشی ریز به کار رفته است.

وی در مورد سفارش دهنده کار توضیح داد: این اثر به تایید سازمان زیباسازی رسید و شهرداری منطقه پنج آن را برای این منطقه انتخاب کرد.

آقاپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد پروژه دیوارنگاری "دلفیناریوم" برج میلاد که وی به همراه سمیرا ولی‌میرزا مجری آن است، توضیح داد: این اثر در داخل دلفیناریوم برج میلاد قرار دارد و آن را نیز با تکنیک کاشی شکسته انجام دادیم. ساخت این اثر را نیز نزدیک به 2 هفته است که شروع کرده‌ایم و تا یک ماه دیگر نیز به اتمام خواهیم رساند. به درازا کشیده شدن اجرای این طرح به خاطر مسایل عمرانی این دلفیناریوم است و گرنه خیلی زودتر این کار را به انجام می‌رساندیم.

این هنرمند نقاش در مورد موضوع این اثر گفت:‌ دلفیناریوم با هدف جذب گردشگر در برج میلاد تهران به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر تهران راه‌اندازی شده است و به همین خاطر موضوعی که برای نقاشی دیواری آن در نظر گرفته‌ایم مرتبط با دلفین‌ها و دریا است تا مردم با آن ارتباط بیشتری برقرار کنند.

وی درباره اجرای هنری یا بازاری این کار بیان کرد: تمام تلاش ما نیز بر همین اساس بود که از کار بازاری دور شویم و اثری که ارائه می‌دهیم هنری‌ باشد. این اثر به عقیده من تلفیق هنر و دریاست. طرح ما به تایید شورای هنری سازمان زیباسازی نیز رسیده‌ است.

آقاپور در پایان سخنانش گفت: در این طرح از یک سری تپه، ماهی و موج استفاده و با فرم برج میلاد آن را تلفیق کردیم. اندازه و بزرگی این اثر نیز حدود 430 مترمربع است.