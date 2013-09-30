حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی با حفظ اصول انقلاب از پیش فرض های ثابت رایزنی با دنیا باشد

به گزارش خبرنگار مهر،در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار دفتر خبرگزاری مهر در زنجان قرار گرفته است آمده: نظر قرار دادن باید هایی چون کوشش فعال و مبتکرانه در عرصه ارتباط جهانی و حفظ موضع تهاجمی و فراموش نکردن دشمنی و رعایت نبایدهایی همچون حقیر خواندن خود در مقابل قدرت ها، غفلت از دوستی با کشورهای اسلامی ، عبور از خط قرمز ها و عدم توجه به آرمان ها امری بدیهی است.



شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان زنجان که بیانیه خود را با فرمایشی از حضرت امام خمینی(ره) آنچه را که ما از امریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت و استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت د رامور ما خودداری کند شروع کرده از از مواضع روشن و مشخص جناب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در سفر به نیویورک تقدیر و تشکر کرده است.



این بیانیه با تاکید بر اینکه هدف اصلی و اساسی در تمامی عرصه ها پیشرفت و تحقق اهداف انقلاب و نظام اسلامی و زمینه سازی ظهور است می افزاید: مراقبت از حیله های مزورانه آمریکا هرگز نباید مورد تساهل و تسامح واقع شود که هم اکنون نیز برسر برقراری ارتباط تلفنی دو قول صادر می شود و اختلاف نظر وجود دارد و با این سوال هم مواجه ایم که آیا برقراری ارتباط تلفنی امری صحیح بوده است؟!



صادر کنندگان این بیانیه از مواضع روشن و مشخص جناب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در سفر به نیویورک تقدیر و تشکر کرده ابراز امیدواری کردند: در وادی عمل این صحبت ها بدون هیچ کم و کاستی و حتی در تراز بالاتری محقق گردد.و بنا به تکلیف که مقام معظم رهبری فرمودند:«توقع من از دانشجویان عزیز این است که همواره و در هر شرایطی با نگاه واقع بینانه به دنبال آرمان ها باشند.»و همه را به تقوای الهی و پاسداری از خون شهدا و حفظ نظام اسلامی توصیه می کنیم که راه سعادتی غیر از این نیست.



این بیانیه تاکید می کند: حرکت پر فراز و نشیب تاریخ در اعصار مختلف پدیه شگفتی همچون انقلاب اسلامی را تجربه ننموده و در امتداد آن حماسه های بی بدیل مردان و زنان ایران زمین برای برپایی پرچم اسلام همچون هشت سال دفاع مقدس تکلیف سنگینی بر دوش همگان گذارده است .



صادر کنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه نهضت جهادی امام (ره) که توام با بصیرت مامومین(ملت شریف ایران)محقق گردید دروازه های نو بر سر راه جهانیان نهاد و زنگارهای کهنه را زدود می افزایند: این حماسه ها نشان داده مردم بزرگوار ایران چون امواجی خروشان کژی ها را از بین برده و در راه رسیدن به قله های پیشرفت به احدی نیازمند نیستند، و در کنار آن ثابت نموده اند که محوری ترین پایه برای نیل به اهداف متعالیه اسلامی پیروی و تبعیت از نائب عام امام زمان(عج) در عرصه غیبت است.



این بیانیه می افزوند: ادبیات صریح امام که «آمریکا را شیطان بزرگ» خواندند و مقام معظم رهبری(مد ظله) که فرمودند: امروز در میان ملت ها، هیچ دولتی در دنیا منفور تر از آمریکا نیست،منادی آن است که باید با در نظر گرفتن تمامی اصول و کوتاه نیامدن از حقوق حقه ملت شریف ایران در میادین بین المللی وارد شد و متوجه این موضوع بود که «این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.» پیام بسیج دانشجویی دانشگاه های استان زنجان در عرصه سیاست خارجی بر رئیس جمهور محترم و هئیت دولت به عنوان نمایندگان مردم غیور ایران در مرحله اول و تمامی کارگزاران نظام در مرحله دوم این است.