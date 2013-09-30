زمان طلایی در تشخیص بیماریهای روانپزشکی نباید از دست برود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا میرسپاسی روز دوشنبه در نشست خبری اظهارداشت: موضوع امسال کنگره به "پزشکی روان تنی" اختصاص دارد که شامل بیماریهای جسمانی می شود که دلایل و سبب بروز آنها، مسائل روانپزشکی و روان شناختی است.

وی با عنوان این مطلب که نگاه به روانپزشکی در سالهای اخیر بسیار تغییر کرده است، گفت: مردم باید بدانند که بیماری روانی، ننگ و عار نیست و نباید زمان طلایی تشخیص و درمان بیماری را از دست داد.

میرسپاسی ادامه داد: بیماریهای روان تنی، مرز آشنایی روانپزشکی با سایر رشته های پزشکی است.

وی افزود: هدف ما از طرح این موضوع، ارتقای دانش روانپزشکی در پزشکان غیر روانپزشکی است. چون هیچی بیماری نیست که تک عاملی باشد.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران از برگزاری 19 سمپوزیوم، 14 کارگاه و 60 سخنرانی و همچنین ارائه 56 پوستر در این کنگره خبر داد.