سوءمدیریت مالی در نظام سلامت را قبول داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی گفت: از قدیم بر این باور بودم که تقویت بیمه تنها راهکار ساماندهی وضعیت نظام مالی حوزه سلامت است و فکر می کنم هنوز هم درست ترین برداشت همین است.

وی افزود: همواره جای خالی یک بیمه خوب و کارآمد در کشور ما خالی بوده و اگر بیمه توانمند باشد علاوه بر قطع ارتباط مالی بین بیمار و پزشک و جلوگیری از آسیبها، می تواند چرخش مالی نظام سلامت را ساماندهی کند.

وزیر بهداشت بیان داشت: متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که برخی از مردم به خاطر هزینه های ناشی از داشتن یک بیمار خاص و صعب العلاج در خانواده شان به زیر خط فقر می روند.

وی افزود: ما در این دوره از مدیریت اگر تنها فقط همین بخش را درمان کنیم و از رفتن مردم به زیر خط فقر جلوگیری کنیم یک کار ماندگار انجام داده ایم.

هاشمی با عنوان این مطلب که ما قبول داریم بسیاری از مشکلات فعلی نظام سلامت ناشی از سوء مدیریت در بخشهای مالی است، گفت: دولت نیز هیچگاه آنچنان که شایسته است پشتیبان نظام سلامت نبوده به نحوی که در هیچ کجای دنیا سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، مانند ایران کم نیست.

وزیر بهداشت با اشاره به اراده دولت یازدهم برای کمک به بخش سلامت گفت: خوشبختانه در بدنه دولت جدید اراده لازم برای کمک به بخش سلامت وجود دارد و امیدواریم با همگرایی ایجاد شده شاهد روزهای بهتری برای مردم در عرصه سلامت و کسب رضایتمندی بیشترشان باشیم.