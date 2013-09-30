کاروانهای راهیان نور فرصت مناسبی برای شناسایی مناطق عملیاتی ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی بر ضرورت توجه به توسعه گردشگری به ویژه گردشگری دفاع مقدس تاکید کرد.

امام جمعه ایلام افزود: کاروانهای راهیان نور فرصت مناسبی برای شناسایی مناطق عملیاتی استان و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد هفته جهانگردی تعامل وتبادل فرهنگی بین ملت ها در کشورهای مختلف را نشان خواهد داد .

حجت الاسلام والمسلمین لطفی همچنین در جمع مسئولان آموزش وپرورش استان نیز به نقش معلمان، فرهنگیان و دانش آموزان در توسعه استان اشاره کرد و گفت: دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و معلمان باید در تعلیم وتربیت دانش آموزان توجه داشته باشند .

وی اضافه کرد: قدرت، عظمت، شکوه و پیروزی هایی که در طول 34 سال محقق شد از برکات خون شهدا ، ایثار و فداکاری رزمندگان و مقاومت ملت عظیم ایران بود.