به گزارش خبرگزاری مهر، مديرعامل راه آهن در حكمي حسين عاشوري را به عنوان معاون جديد بهره برداري و سير و حركت راه آهن منصوب كرد. وی در اين حكم خواستار تدوين برنامه هاي لازم در راستاي بهره گيري از توانمندي هاي بخش خصوصي، ايجاد بستر مناسب براي ارتقا سطح ايمني و ارائه خدمات به بهره برداران، برنامه ريزي عملياتي و ايجاد بازارهاي جديد در جهت استفاده و حداكثر بهره وري از شبكه راه آهن و ارائه برنامه و پيشنهاد در راستاي افزايش سهم بار داخلي و ترانزيت حمل و نقل ريلي، نظارت بر اجراي قوانين، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه از سوي معاون جديد بهره برداري و سير و حركت راه آهن شد.

گفتني است، پيش از اين غضنفر فولادي عهده دار اين سمت بوده است.



