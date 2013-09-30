پژوهشگران برتر گلستان به جشنواره فرهیختگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار احمدی گلسفیدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مدیران واحدهای آموزشی گرگان گفت: به منظور حضور در دومین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ( فرهیختگان ) ، هشت عنوان علمی وپژوهشی به دبیرخانه این جشنواره در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد.

احمدی گلسفیدی اظهار داشت: برابر اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی هدف از برگزاری جشنواره فرهیختگان دانشگاه فراهم ساختن بستری مناسب جهت تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری، شناسایی و معرفی پژوهشگران، فنآوران و نوآوران و کشف استعدادهای برتر در زمینه های مختلف علمی و صنعتی ، ایجاد انگیزه در مخترعان، مبتکران، نوآوران و فن آفرینان داخلی ،گسترش تجربه های علمی و فنی و ایجاد زمینه تعامل و همکاری علمی بین محققین و فراهم سازی فضایی پرشور و رقابتی بین اندیشمندان و دانشمندان است.

وی بیان داشت: پس از اعلام فراخوان به اعضای هیات علمی در واحدها و مراکز آموزشی منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی آثار همکاران در دبیرخانه همایش واقع در واحد گرگان جمع آوری شد و در نهایت در جلسه ایی که صبح امروز به منظور بررسی و اعلام نظر درباره این آثار و با حضور اعضای هیات داوری منطقه تشکیل شد، آثار مورد داوری قرار گرفت تا برترین ها به عنوان نماینده منطقه 27 دانشگاه در جشنواره ملی حضور یابند.

معاون پژوهش و فناوری واحد گرگان بیان داشت: در بخش نشریه علمی، نشریه " پژوهش های علوم گیاهی" از واحد گرگان و نشریه " شیلات" از واحد آزادشهر حائز امتیاز شرکت در این جشنواره شدند

احمدی گلسفیدی گفت: در بخش کتب تالیفی در گروه علوم پایه کتاب " اکوفیزیولوژی گیاهی " به نویسندگی مه لقا قربانلی و در گروه علوم انسانی کتاب " پول، ارز و بانکداری " به نویسندگی محمد علی بگلی به این جشنواره معرفی شدند.

عضو شورای پژوهش و فناوری منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در بخش مقالات برتر و از گروه علوم پایه مقاله مهدی عبادی از واحد گرگان حائز شرایط ورود به جشنواره فرهیختگان و در بخش طرح پژوهشی برتر برون دانشگاهی طرح تایماز طبری با عنوان " حذف آلاینده های آب بوسیله نانوذرات اسپینل مشتق از روش سل- ژل" به این جشنواره معرفی شد.

احمدی گلسفیدی خاطر نشان کرد: دربخش معرفی مدیر پژوهش برتر سیده زهرا سید النگی مدیر پژوهش واحد آزادشهر حائز شرایط حضور در این جشنواره شد.

وی بیان داشت: در بخش معرفی پژوهشگر برتر نیز در گروه علوم پایه محمد تقی بایی، در گروه کشاورزی رضا اکرمی، در گروه پزشکی نیره اعظم حاجی خانی، در گروه فنی مهندسی امین رضایان، در گروه علوم انسانی علیرضا معطوفی و در گروه هنر و معماری مراقلی مراد چله به عنوان نفرات برتر در این منطقه برگزیده شدند.

معاون پژوهش و فناوری واحد گرگان در پایان اظهار داشت: جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ملی و با حضور منتخبین مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با هفته پژوهش در آذرماه سال جاری و با شعار "تولید علم و توسعه فناوری مبنای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی" برگزار می شود.