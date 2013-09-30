قهرمانان و مدال آوران برتر استان تهران تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، زرنگار ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این مراسم اظهار داشت: برنامه ریزیهای اولیه برای برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان از 17 شهریور ماه آغاز شد و با تشکیل ستاد مربوطه، هشت کمیته شامل روابط عمومی، فنی، پشتیبانی، حراست، مالی، تشریفات و آمار راه اندازی شد.

این مسئول افزود: شرح وظایف مربوط به هریک از کمیته ها به مسئولان آنها ابلاغ و بر اجرای آنها تاکید شد، همچنین در راستای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، جلساتی با مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و مسئولین صدا و سیما ترتیب داده و مقرر شد مراسم مذکور در تاریخ 29 مهرماه جاری در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شود.

وی ادامه داد: در راستای برگزاری هرچه بهتر مراسم، هماهنگیهای لازم با سردار ساجدی نیا جهت اجرای موسیقی زنده انجام شده است، همچنین جلسه ای با استانداری در نظر گرفته شده تا بتوان از کمکها و حمایتهای ویژه این نهاد این بهره برد، در مجموع تلاشها بر این است که مراسمی درخور شان قهرمانان برگزار شده و مشعل ورزش تهران مجددا روشن شود.

کتاب معرفی قهرمانان و مدال آوران ورزشی استان منتشر می شود

در ادامه جلسه مسئولین هر یک از کمیته ها به ارائه گزارش پرداختند و مسئول کمیته روابط عمومی ستاد اظهار داشت: در برگزاری این مراسم از همکاری نیروهای زبده و متخصص استفاده شده تا بتواند برگ زرینی بر افتخارات ورزشی کشور باشد.

نظر بیان کرد: کتاب مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران استان تهران در دست چاپ است که به عنوان یادگاری به ورزشکاران اهدا می شود، در این کتاب مدال آوران تمامی رشته های ورزشی با مشخصات کامل اعم از مقطع سنی، مقطع قهرمانی و سال افتخارآفرینی و... معرفی شده اند.

این مسئول یادآور شد: مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان برای اولین بار در سال 1387 از سوی اداره کل تربیت بدنی برگزار شد که با گذشن زمان و کسب تجارب در این زمینه، هر ساله به دنبال رفع نواقص و ارتقای سطح کمی و کیفی این مراسم بوده ایم.