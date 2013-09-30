نهمین دوره لیگ برتر فوتسال بانوان قرعه کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، فریده شجاعی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس امور بانوان و نمایندگان تیم های حاضردر این رقابت ها حضور داشتند.طبق قرعه کشی انجام شده درهفته اول این بازی ها تیم حفاری قهرمان دوره گذشته در ورامین به مصاف تیم متین می رود. برنامه هفته اول این رقابت ها به شرح زیر است. نام تیم های میزبان اول آمده است:

جمعه 17 آبان - ساعت 11

* متین ورامین - حفاری اهواز

* شورای شهرنوشهر - پیروزی

* پرسپولیس - مس پارس

* مشهد - شهرداری اشکنان

* داماش گیلان - کاسپین قزوین

* صنعت نفت - شهریار



دردوره گذشته این بازی ها تیم حفاری اهواز به مقام قهرمانی رسید و تیم های پرسپولیس تهران و متین ورامین به مقام های دوم وسوم رسیدند. باشگاه ها باید مصوبات کمیته پزشکی را رعایت نمایند و در خصوص صدور کارتهای حق عضویت با شرکت افق سبز هماهنگی های لازم را به عمل آورند در غیر این صورت از صدور آی دی کارت مسابقات جلوگیری به عمل می آید.