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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

انتقاد يك نويسنده معاصر به شركت انتشاراتي سوره مهر

محمد رضا سرشار : آغازگر شيوه غير اخلاقي در عرصه فرهنگ و ادبيات نباشيد

محمد رضا سرشار : آغازگر شيوه غير اخلاقي در عرصه فرهنگ و ادبيات نباشيد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد رضا سرشار ( رضا رهگذر ) نويسنده و رئيس انجمن قلم ايران ، طي ارسال نامه اي از موسسه انتشاراتي " سوره مهر " انتقاد كرد .




به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، سرشار در اين نامه كه نسخه اي از آن دراختيار " مهر"  قرارگرفته است ، از قوت گرفتن شائبه سوء استفاده برخي از افراد مرتبط با اين شركت انتشاراتي از اسامي كتابها و نويسندگان شناخته شده اظهار نگراني و انتقاد كرده است .

در اين نامه آمده است : جناب آقاي حمزه زاده ، سرپرست محترم انتشارات سوره مهر .

با سلام، امروز خبردار شدم از سوي اين انتشارات ، كتابي به قلم آقاي محسن مطلق با نام " مهاجر كوچك " منتشر شده است .

چندي پيش نيز توسط همين انتشاراتي ،  كتابي با عنوان " سفر جنوب " به قلم شهيد حبيب غني پورانتشار يافت. حال آنكه هر كه نداند،  دست كم شما و دفتر ادبيات مقاومت حوزه هنري بايد بدانيد كه " مهاجر كوچك " نام كتابي از من است كه براي اولين بار در سال 1361 منتشر شد و تاكنون با شمارگاني حدود دويست هزار نسخه و دريافت شش جايزه معتبر ادبي در سطح كشور ، يكي از شاخص ترين كتابهاي داستاني دفاع مقدس براي نوجوانان است.

رضا رهگذر در ادامه آورده است :  كتاب " سفر به جنوب "  نيز،  سفرنامه  اينجانب به مناطق جنگي جنوب كشور در سال 1363 است ، كه ابتدا به صورت پاورقي در " كيهان بچه ها " و سپس به شكل كتاب توسط همين " دفتر ادبيات مقاومت " حوزه هنري به چاپ رسيده  و موفق به دريافت جايزه از جشنواره كتابهاي دفاع مقدس مربوط به بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس شده است. با اين ترتيب ، انتشار كتابهايي با نام امثال اين كتابها ، چه توجيهي جز شائبه  سوء استفاده از اسامي كتابها و نويسندگان شناخته شده  و مطرح مي تواند داشته باشد ؟! آيا بعد از سالها سوء استفاده از نام شركت هاي معتبر صنعتي توسط عده اي سود جو ،  اينك ولو ازسر غفلت ، " سوره مهر"  مي خواهد آغازگر اين شيوه غير اخلاقي درعرصه فرهنگ و ادبيات شود؟!

لذا ،  مصرانه در خواست دارم هر دوي كتابهاي مذكور ،  در چاپ مجدد ،  با نامهايي متفاوت انتشار يابند .

رئيس انجمن قلم ايران در پايان نوشته است : به علاوه ، از آنجا كه به هر حال در همين يك چاپ هم ، اين مشابهت اسمي ،  تاثير منفي خود را بر داوري عده اي از خوانندگان ، نسبت به دو كتاب مورد اشاره از صاحب  اين قلم خواهد گذارد ،  خود را محق مي دانم كه به هر وسيله ممكن ،  در اين زمينه ،  اقدام به روشنگري اذهان آنان  كنم .

کد مطلب 214637

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