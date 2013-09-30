پیامدهای شدید درگیری ها برای غیرنظامیان در آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ، افرادی که در داخل و حومه بوسانگوآ (با جمعیت 70000 نفر) و در بوکا (با جمعیت 20000نفر) و در حوزه فرمانداری اوحام در شمال غرب پایتخت، باگی، زندگی میکنند، تحتتأثیر شدید ادامه درگیریهای مسلحانه قرار گرفتهاند. جمعیت صلیب سرخ آفریقای مرکزی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای امدادرسانی به این افراد با یکدیگر همکاری میکنند.
به گفته "کریستین مهل" یکی از نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ: هزاران انسان شاهد به آتش کشیدن روستاهای خود بوده و مجبور شدهاند به داخل جنگل یا مناطق امنتر مانند مدارس یا اماکن مقدس پناه ببرند. داوطلبان جمعیت صلیب سرخ آفریقای مرکزی و کارمندان کمیته بینالمللی صلیب سرخ مصدومین را از صحنه درگیریها خارج کرده و به آنها خدمات امداد اولیه ارائه می دهند.
در روز 12 سپتامبر 13 نفر از افرادی که به شدت مجروح شده و امکان درمان آنها در مکان میسر نبود توسط هواپیما به بیمارستانی در بانگی منتقل شده و خدمات درمانی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ را دریافت نمودند. بیش از 50 جسد پس از تعیین هویت به خاک سپرده شده و اقداماتی نیز جهت تعیین هویت برخی از اجسادی که قابل شناسایی نبودند، انجام شدهاست. تجهیزات پزشکی کافی نیز برای درمان 50 بیمار به بیمارستانِ بوسانگوآ، که توسط یک سازمان بشردوستانهی دیگر مدیریت میشود، ارائه شد.
بوکا، منطقهای ست که صلیب سرخ یکی از معدود سازمانهای بشردوستانه است که همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به 40000 تن که تمامی دارایی خود را در اثر تخریب خانههایشان در آتشسوزی یا غارت از دست دادهاند کمکهای غذایی فوری و لوازم آشپزخانه، تشک، پشهبند، چادر، پتو و دیگر لوازم ارائه دادهاست.
به علاوه، از ماه ژوئن تا کنون:
• بیش از 9000 نفر که به دلیل خشونتها توسط مردان مسلح در نانا-گریبیزی و اوحام مجبور به فرار شده بودند، کمکهای غذایی دریافت کردند؛
• به بیش از 1700 نفر که تمام دارایی خود را پس از به آتشکشیدهشدنِ روستاهایشان در بوکا و باتانگافو و در دِکوئا از دست دادند برای برپایی پناهگاههای موقتی کمک شد؛
• بین حدود 3000 نفر به دلیل خشونتها در منطقهی اِندِله، در شمال کشور، مواد غذایی، دانههای خوراکی و ابزار کشاورزی توزیع شد.
چالش روزانه برای دریافت مراقبتهای درمانی
در وضعیتهای خشونتآمیز، دسترسی به خدمات درمانی بایستی جزو اولویت قرار گیرد، چرا که این امر به موضوع مرگ و زندگی برای انسانها تبدیل میشود.
در جمهوری آفریقای مرکزی، سیستم مراقبتهای درمانی حتی پیش از بروز درگیریها در اوایل سال جاری در وضعیت نامناسبی قرار داشته و وضعیت اکنون بسیار وخیم است. به گفتهی بوناوِنتور بازیروتوابو، هماهنگکننده امور بهداشتی در دفتر کمیته بینالمللی صلیب سرخ، لوازم پزشکی و آمبولانسها آسیب دیده یا دزدیده شدهاند و جایگزین هم نشدهاند. کارکنان پزشکی آموزشدیده بانگی را ترک نموده و تنها 7 جراح در کشوری با جمعیت بیش از 4 میلیون در حال حاضر حضور دارند که همگی در بانگی هستند."
برای مقابله با این وضعیت تأسفبار در منطقه نانا-گریبزی که بیش از 130000 نفر را در خود جای داده است و سازمان بشردوستانهای نیز در آنجا فعالیت ندارد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ گروههای پزشکی سیار برپا کردهاست. هر گروه که متشکل از یک پزشک، دو پرستار، دو قابله، و شش امدادرسان اولیه هستند هر هفته در سه جادهی اصلی رفتوآمد داشته تا به افرادی که در دورافتادهترین مناطق زندگی میکنند خدمات درمانی ارائه کنند.
به گفته بازیروتوابو، طی حدود سه ماه، 24000 نفر مراقبتهای درمانی دریافت کردهاند، که شامل بیش از 2700 زن باردار و تعداد زیادی از کودکان خردسال میشود. در روستاهایی که از آنها دیدار میکنیم، کلینیک های سیار تنها شانس افراد برای دریافت مراقبهای بهداشتی هستند.
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