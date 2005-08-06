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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۸:۲۹

نماينده ولي فقيه در استان مركزي :

رييس جمهور به عطش عدالت جويي مردم پاسخ دهد

آيت الله محسني كركاني گفت: فرصت چهار ساله فرصت مناسبي است تا رييس جمهوري بتواند به عطش عدالت خواهي مردم پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اراك، نماينده ولي فقيه در استان مركزي در جمع نماز گزاران جمعه اراك با بيان مطلب فوق افزود: فضاي كنوني  آميخته با عدالت خواهي و همراهي مردم و مسوولان بلند پايه نظام با رييس جمهور است كه مي تواند وي را با برنامه ريزي و كار و تلاش براي استقرار بيشتر عدالت همراه كند.

آيت الله محسني كركاني با اشاره به زندگي سه ميليون نفر از مردم زير خط فقر تصريح كرد: رييس جمهور مي تواند از فرصت 4 ساله بدست آمده به نفع مردم استفاده كند و زندگي فقرا را هم سطح مردم عادي كند.

امام جمعه اراك مردم را حامي مسوولين خواند كه براي آنان كار مي كنند و افزود: مردم با حضور در صحنه  و انتقال رييس جمهور خود مقبوليت نظام را و رهبري با تاييد حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد  مشروطيت نظام را به نمايش گذاشتند.

آيت الله كركاني تصريح كرد: رييس جمهور بايد از كيان و اسلام و حقوق ملت دفاع كند و با استكبار مبارزه نمايد.

وي رييس جمهور را فردي متعهد ، مذهبي و انقلابي خواند و گفت: وي به برنامه هاي خود متعهد خواهد بود.

کد مطلب 214641

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