مذاكره پرسپوليس با مدافع صباباتري // تمرينات سرخپوشان ازفردا آغازمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" پرسپوليسي ها هفته گذشته را دردونوبت صبح و بعدازظهردرمجموعه ورزشي انقلاب و ورزشگاه كارگران پيگيري كردند وبا تشخيص كادرفني امروزجمعه را به استراحت پرداختند.

سرخپوشان پرسپوليس ساعت 30/10 دقيقه فردا در آكادمي ملي المپيك تمرينات بدنسازي خود را پشت سرخواهند گذاشت وساعت 18 نيز اين تمرينات را درورزشگاه كارگران پيگيري خواهند كرد.

خبرديگردرمورد پرسپوليس اينكه مسوولان اين تيم مذاكراتي را با رضا نيك نظرمدافع تيم فوتبال صباباتري انجام داده اند وقرار است طي روزهاي آينده ودرصورت رسيدن به توافق نهايي قراردادشان را با اين بازيكن به ثبت برسانند.

پرسپوليس همچنين درحال مذاكره با چند بازيكن ديگراست تا شايد بتواند ظرف هفته آينده ليست بازيكنان خود براي فصل آينده تكميل كنند.