گردش نخبگان در ایران روال طبیعی ندارد

دکترحسن قنبری استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم در مورد اینکه در نظریه های نخبه گرایی بحث چرخش نخبگان مطرح است، چرخش نخبگان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس چه مکانیسمهایی صورت می گیرد آیا شایستگی و نخبگی باعث این چرخش می شود به خبرنگار مهر گفت: در این زمینه هم مثل بسیاری از زمینه های دیگر یک معیار بین المللی یا استاندارد خاصی نداریم که بگوییم حالا دقیقاً چرخش نخبگان بر اساس و معیار شایستگی ها صورت می گیرد. تا حدودی می شود گفت تا آنجایی که جریان طبیعی باشد بر اساس شایستگی ها گردش نخبگان اتفاق می افتد.

وی افزود: یعنی وقتی صحبت از نخبه و اشخاص خاصی می شود اینها یک روند طبیعی را طی کرده اند تا نخبه شده اند. یعنی نخبه شدن چیزی نیست که با دستور و بخشنامه و به قول عامیانه با پارتی بازی حاصل شود. اگر چه ممکن است بعضی ها به غلط هم از این طریق معرفی شده باشند. اما اینطوری نیست. نخبه استعداد و تلاش و کار می خواهد. بنابراین فرایند نحبه شدن یک فرایند مقبولی است یعنی اینطور نیست که همین طوری هر کسی از یک جایی نخبه شود. در این حد می شود گفت طبیعی است که کسی می آید در حد و مرزی قرار می گیرد و جای کس دیگری را می گیرد مثل یک مسابقه است کسی که در سطح بالاتری قرار دارد برنده می شود و این گردش به صورت طبیعی می تواند انجام گیرد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ و فلسفه ادامه داد: ولی از آن طرفش هم می شود گفت درصد کمی از افراد پیدا می شوند که به هر دلیلی عنوانی به آنها داده اند که شایستگی و لیاقت آن عنوان را نداشته اند. منتها یک نکته ای است از آنجایی که ما یک ارگان یا سازمان یا مرکز بی طرفی که واقعاً به شایستگی ها و لیاقت ها نگاه کند و خط و خطوط سیاسی و فکری را لحاظ نکند و متصدی امور نخبگان باشد نداریم برای اینکه فاقد این مرکز هستیم طبعاً آن چرخش و گردش ممکن است روال طبیعی خود را طی نکند و بالا و پایین های اتفاق بیافتد.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه دانشگاه ها و محافل علمی و حوزوی ما چه میزان در تربیت نخبگان مؤثر بوده اند یادآور شد: به هر حال همین مراکزی که شما نام بردید باید متصدی تربیت نخبگان باشند. طبعاً کسی که از استعداد خدادادی برخوردار است اگر در مرکزی مثل حوزه و دانشگاه یا مراکز علمی پژوهشی دیگر قرار نگیرد نمی تواند خودش را نشان دهد و به عنوان یک نخبه و فرد برتر مطرح شود.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم گفت: همین مراکز یعنی حوزه و دانشگاه است که متصدی تربیت نخبگان است به نظر نمی رسد کسی در جای دیگری غیر از این مراکز علمی بتواند نخبه شود.