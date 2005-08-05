پافشاري دوباره اروپا بر ادامه تعليق نامحدود غني سازي // تاكيد دوباره بر تعهداتي كه ايران در موافقتنامه پاريس داده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سسيل پوزو دي بورگو سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه در بيانيه اي كه آن را در جمع خبرنگاران قرائت كرد افزود : اروپا پيشنهادات پيچيده ، مهم و مثبتي را به ايران ارائه داده است .

وي در ادامه سخنان خود در پاريس مدعي شد : اروپا فرصت بهره برداري صلح آميز هسته اي را در اختيار ايران قرار داده و در تدوين آن همه نكاتي كه ايراني ها در طول گفتگوها مطرح كرده بودند در نظر گرفته شده است .

سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه گفت : در چارچوب چنين توافقنامه اي اروپايي ها تامين پايدار سوخت هسته اي را به ايران براي استفاده در نيروگاه هاي هسته اي اين كشور تضمين مي كنند.

براساس اين بيانيه ايران خواهد توانست به فناوري هاي هسته اي صلح آميز در چارچوب مناقصات بين المللي دسترسي داشته باشد اين كشور خواهد توانست به بازار بين المللي انرژي هسته اي دسترسي مداوم داشته باشد و از همكاري در اين زمينه سود جويد.

در زمينه همكاري سياسي و امنيتي اروپايي ها تعهدي دوجانبه را مطابق با منشور ملل متحد از جمله براي حل وفصل مناقشات از راه هاي صلح آميز پيشنهاد كردند.علاوه بر اين اروپايي ها آماده هستند ايران را به عنوان منبع تامين انرژي در بلند مدت محسوب كنند. اروپايي ها همچنين متعهد مي شوند كه تجارت ، سرمايه گذاري و انتقال فناوري را ارتقاء بخشند و براي گفتگو

درباره توافقنامه تجاري و همكاري بين اتحاديه اروپا تلاش و به راه حل سياسي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني كمك كنند.

به گفته اين سخنگو در اين پيشنهادها سازو كار بررسي اين توافقنامه درسطح وزيران هر ده سال يكبار پيشنهاد شده است .

وي گفت اروپايي ها منتظر واكنش مقامات ايراني به اين پيشنهادها هستند و آماده اند با ايراني ها درباره پيشنهادهاي انان به منظور تدوين توافقنامه اي بلند مدت گفتگو كنند مشروط برانكه تعليق فعاليت ها آنچنان كه درتوافقنامه پاريس درباره آن توافق شده است زير سئوال نرود .

سه كشور اروپايي آلمان ، فرانسه و انگليس پس از يك هفته تاخير پيشنهادات خود را به مقامات ايراني ارائه دادند . سه كشوراروپايي قصد دارند به زعم خود دستيابي ايران به رآكتورهاي اتمي و سوخت هسته اي را فراهم آورد.

تروئيكاي اروپا همچنين در خصوص همكاريهاي اقتصادي ايران با غرب نيز پيشنهاداتي را مطرح كرده است . اين پيشنهاد به اين شرط مطرح شده است كه ايران تمامي اختلاف نظرها و سوء ظن ها را از بين ببرد.