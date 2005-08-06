نگاهي به فعاليت انجمنها، سازمانها و شوراهاي اسلامي در انگلستان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بريتانيا با مساحت 229870 كيلومتر مربع در شمال غربي اروپا واقع شده و هشتمين جزيره بزرگ جهان است. بريتانيا شامل انگلستان، اسكاتلند ، ولز است كه در سال 1543 ميلادي قانوناً متحد شدند. United Kingdom يا پادشاهي متحده از بريتانيا و ايرلند شمالي تشكيل شده است. بريتانيا به دو بخش سرزمين هاي مرتفع و سرزمين هاي پست تقسيم شده كه اسكاتلند و ولز در سرزمين هاي مرتفع قرار دارند.

اكثريت مردم اين كشور نوادگان اقوامي هستند كه در طول دو هزاره قبل از 1066 ميلادي به جزائر بريتانيا، حمله ور شده اند. از جمله "كِلت"ها، "رومـَن"ها، "انگـِل"ها، " ساكـسـُن"ها و "اسكانديناوي"ها. گرچه در طول قرن ها مردماني از ريشه هاي نژادي ديگر مانند چيني ها بعلاوه مردماني از اروپاي مركزي، شرقي و جنوبي،جزائر قناري و آسياي جنوبي نيز در اين سرزمين سكني گزيده اند. بر اساس آمار سال 2004 ميلادي ، پادشاهي متحده جمعيتي معادل با 60,270,708 دارد و تراكم جمعيت آن معادل 250 نفر در يك كيلومتر مربع است، كه يكي از پر تراكم ترين كشورهاي اروپا و جهان است.

به گزارش "مهر"، نظام حكومتي سلطنتي پارلماني و برمبناي قانون اساسي نانوشته اي كه در طول قرن ها تكامل يافته پايه ريزي شده است. پادشاه بريتانيا در رأس كشور قرار دارد و طبق قانون در رأس دو قوه اجرائيه و قضائيه و نيز فرمانده كل نيروهاي مسلح سلطنتي، و رئيس كليساي انگليس و كليساي اسكاتلند است. بعلاوه پادشاه بريتانيا در رأس شانزده كشور مشترك المنافع نيز قرار دارد. با توجه به قانون و لايحه مصوب سال 1700 ميلادي، حق سلطنت فقط به پروتستان ها اختصاص دارد. اگرچه پادشاه به طور صوري در راس قوه اجرائي قرار دارد ولي درعمل دولت پادشاهي قوه اجرائيه را در اختيار دارد . در اين دولت ، نخست وزير و وزراء معمولاً از حزبي كه اكثريت پارلماني را داشته باشد و با رأي اكثريت اعضاي پارلمان انتخاب مي شوند.

انگلستان در ارتباط با دنياي اسلام تاريخ طولاني دارد. در قرون وسطي، عصر گسترش امپراطوريهاي اسلامي و جنگهاي صليبيِ اروپا اين ارتباطها بيشتر بوده است. اين تعامل به تبع گسترش مستعمراتي انگلستان در سرزمينهايي بود كه داراي جميعت قابل توجهي مسلمان و حاكمان مسلمان بودند افزايش يافت.

موج مهاجرت مسلمانان و جمعيت آنها در انگلستان

به گزارش "مهر" ، براساس آمار سال 2001، 1591000 مسلمان در انگلستان و ولز زندگي مي كنند كه اين تعداد 7/2 درصد جمعيت را تشكيل داده اند. اين در شرايطي است كه بسيار از انجمنهاي اسلامي انگلستان جمعيت مسلمانان را تا 3 ميليون نيز تخمين زده اند. 43 هزار نفر مسلماني كه در اسكاتلند زندگي مي كنند 84/0 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل داده اند. آمار ايرلند شمالي جزئيات را در باره پيروان اديان غير مسيحي فراهم نكرده است. اولين جامعه مسلماناني كه در كشور متحده پادشاهى انگلستان ساكن شدند دريانوردان يمني بودند كه كمي پس از سال 1900 به بندرهاي سوانسي، جنوب ولز، ليورپول و ساوت شيلدز وارد شدند. بعدها برخي از مهاجران در شهرهاي مركزي تر انگلستان همچون بيرمنگام و شفيلد ساكن شدند. كشميريها از شهر ميرپور اولين جامعه مسلمان آسيايي بودند كه به طور ثابت در انگلستان اقامت گزيدند. اولين گروه آنها در اواخر دهه 1930 به بيرمنگام و برادفورد وارد شدند.

از اواخر دهه 1950 به بعد، مهاجرات از ميرپور افزايش يافت و همراه مهاجرت از ديگر بخش هاي پاكستان به ويژه شمال استان پنجاب و منطقه آتاك در شمال غربي استان فرونتير بود. پاكستاني تبارها بيشتر در شهرهايي چون وست ميدلند، وست يورك شاير، لانكاشاير، منچستر و شهرهاي صنعتي جنوب شرقي انگلستان چون لاتون، اسلاو و آكسفورد اقامت گزيدند.

در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 آسياييهاي اوگاندا به دنبال فشار سياست" آفريقايي كردن" در كنيا و تانزانيا ، و اوگاندا به انگلستان مهاجرت كردند. مسلمانان هندوستان در اوايل دهه 1970 پس از اخراج آسيايي ها از اوگاندا به انگستان سفر كرده و اين در كشور ساكن شدند. برخي از مسلمانان هندي نيز مستقيم از هندوستان به انگلستان مهاجرت كرده كه اكنون اغلب در شهر لستر، لانكاشاير اقامت داد.

مسلمانان بنگالي مدت زمان كوتاهي پيش از استقلال بنگلادش به انگلستان سفر كردند. جوامع قدرتمند آنها در شرق لندن و دهكده هاي مركزي ساكن شدند اما شهرهايي همچون لوتون، بيرمنگام و بردفرود را نيز براي اقامت انتخاب كردند.



مسلمانان عرب تبار از خاورميانه و مغرب در شهرهاي داخلي اين كشور زندگي مي كنند و تجارت خود را نيز در آنجا گسترش داده اند. مسلمانان ترك تبار از جزيره قبرس در شمال شرقي لندن زندگي مي كنند كه در اين منطقه چندين مهاجر كرد نيز در آنجا ساكن هستند. جوامع مسلمان سومالي ، بوسني، آلبانيايي و كوزو تبار نيز در انگلستان ساكن هستند. همچنين تعدادي از انگليسي ها نيز به اسلام روي آورده اند.

اسلام در زندگي عمومي مسلمانان انگلستان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پس از اينكه مساجد، مراكزى براى اجتماعات كوچك بود و تعدادى از كارگران مسلمان براى گذران اوقات فراغت‏ يا پس از وقت كارى، بدان پناه مى‏بردند، سازمانهاى اسلامى، حدود يك هزار مؤسسه در سرتاسر بريتانيا تاسيس كردند. اين سازمانها (مساجد، مدارس، مؤسسات و هياتهاى خيريه) در ميان اقليت‏ هاى مسلمان كه تعدادشان به حدود 2 ميليون نفر مى‏رسد، نقش مهمى ايفا مى‏كنند.

دولت ‏بريتانيا اسلام را به عنوان يك دين به رسميت نمى‏شناسد و تنها دين به رسميت‏ شناخته شده، مسيحيت پروتستانى انجيلى است. اما دموكراسى بريتانيايى براى پيروان ساير اديان، آزادى فعاليتهاى عبادى را ضمانت كرده است و ازاين روي براي اسلام احترام رسمي قائل است، به طورى كه پرنس چارلز در بيشتر مناسبتها، پيرامون مفاهيم اسلامى و تعاليم آن و نيز در مورد ساير اديان، سخنرانى كرده است. وي همچنين رياست افتخارى مؤسسه اسلامى آكسفورد را برعهده دارد. طى ساليان اخير، احزاب سياسى بريتانيا، بويژه حزب حاكم كارگر، طى برگزارى انتخابات، مسلمانان را به عنوان اقليت خطاب مى‏كردند و به آنها وعده‏هايى دادند.

مساجد اسلامى در بيشتر شهرهاى بريتانيا پراكنده شده‏اند. برخى كانالهاى تلويزيونى، برنامه‏هايى پيرامون دين اسلام پخش مى‏كنند، در حالى كه رسانه‏هاى گروهى هنوز در بيشتر اوقات، با نقل اختيارى و جانبدارانه رخدادهاى برخى كشورهاى اسلامى، به چهره عمومى مسلمانان لطمه مى‏زنند وبدين طريق، در شعله ور ساختن برخى افكار نژادپرستان و احساس رعب و وحشت در برابر اسلام، مشاركت مى‏جويند، به طورى كه اخيرا استفاده از واژه "اسلام هراسي" تنها يك واژه نيست و نمونه هاي آن در سراسر انگلستان مشاهده مي شود؛ اين روند پس از حملات يازدهم سپتامبر افزايش و پس ازانفجارهاي لندن چشمگيرترشد.

معرفي برخي از انجمن هاي اسلامي انگلستان

به گزارش "مهر"، طى چند دهه اخير، مسلمانان تلاش كرده‏اند تا فعاليتشان را سازماندهى كنند، اما اختلافات مذهبى و طائفه‏اى و حتى سياسى و نژادى در برخى موارد مانع آن شد، اما در اين ميان گروههاي اقليت مسلمان انگلستان به واسطه اقداماتي هوشمندانه موفقتهايي درخور توجهي كسب كرده و در راه منافع اسلام و مسلمانان انگلستان گامهاي موثري برداشتند. پس از حوادث يازدهم سپتامبر ايالات متحده بسياري از اين گروه هاي اسلامي در راستاي دفاع از مسلمانان انگلستان فعاليتهاي گسترده اي انجام دادند. در اين زمينه مي توان به نمونه هايي از جمله نظارت بر تأليف كتابهاي درسي مسلمانان، كمك به مسلمانان از طريق تلفن، پاسخ به مقالات سخنراني هاي ضد اسلام و بسياري از موارد ديگر توجه كرد.

آرم شوراي مسلمانان انگلستان

شوراي مسلمانان انگلستان



«شوراي مسلمانان انگلستان» (MCB) در سال 1997 براي دفاع از حق مسلمانان، بهبود روابط مسلمانان و جامعه، ترويج همكاري ، اتفاق آراء و وحدت در امور مسلمانان در انگلستان تأسيس شد. اين شوراي اسلامي كه در لندن مستقر است به عنوان يك سازمان پوششي به شمار مي رود كه سازمانهاي ملي و محلي و همچنين موسسات از قوميتهاي گوناگون را متحد مي كند به شمار مي رود. « شوراي مسلمانان انگلستان» جنگ عراق و تروريسم مسلمانان به نام دين و غير مسلمانان را محكوم كرده است.

به گزارش "مهر"، "اقبال سنكراني" دبير كل شوراي مسلمانان انگلستان در روز تولد ملكه اين كشور به دليل خدماتي كه به جامعه خود ارائه كرده، اقدامات نيكوكارانه و ايجاد روابط همكاري با ديگر جوامع به نشان افتخار انگلستان دست يافت. سر "اقبال سنكراني" در بيانيه خود خاطر نشان كرد، اعتقاد دارم اين افتخار قدرداني ، براي كارهاي مثبتي است كه از سوي تمام اعضاي شوراي مسلمانان انگستان و جامعه مسلمانان در ايجاد روابط بهتر و ايفاي نقش آنها در جريان جامعه براي خير مشترك همگان صورت گرفته است. هدف همه مسلمانان رسيدن به رضاي خداوند است. وي همچنين خاطرنشان كرد اين نشانه مانع از انتقاد وي عليه سياست دولت در موضوعات همچون عراق نمي شود.

به دنبال انفجار هاي هفتم ژوئيه لندن، شوراي مسلمانان انگلستان خشم خود را از اين حادثه ابراز كرد و پس از آن اقدامات بسيار گسترده اي براي مبارزه با اسلام هراسي ناشي از اين رويداد و افراط گرايي به نام دين انجام داد. دبير كل اين شورا اقبال سنكراني و قائم مقام وي، "محمد عبدالباري" است.



آرم انجمن مسلمانان انگلستان

انجمن مسلمانان انگلستان

انجمن مسلمانان انگلستان (MAB) يك گروه اسلامي است كه در سال 1997 در پادشاهي متحده تأسيس شد. هدف اين انجمن ترويج و اشاعه اصول تعامل مثبت مسلمانان به واسطه به خدمت گرفتن تمام عناصر جامعه است تا پيام اسلام حقيقي را منتقل كند. «انجمن مسلمانان انگلستان» خود را شاخه اي از اخوان المسلمين مي داند و علي رغم تصديق اين ارتباط اظهار مي دارد كه يك سازمان مستقل و آزاد است كه اعضاي آن از تبارها، فرهنگ ها و مكاتب فكر گوناگون هستند. اين انجمن همراه «ائتلاف عليه جنگ» و «ستاد خلع سلاح هسته اي» در تظاهرات هاي گوناگوني عليه حمله و اشغال عراق شركت كرده است.

به گزارش "مهر"، « انجمن مسلمانان انگلستان» در ابتدا فعاليت خود را با «ائتلاف عليه جنگ» در سال 2002 آغاز كرد و توافق كرد تا در تظاهراتي در سالگرد دومين انتفاضه فلسطين شركت كند. رئيس اين انجمن "آناس التكريتي" است كه در سال 2004 كانديداي به عنوان كانديداي انتخاب حزب ريسپكت در يورك شاير و هامبر فعاليت كرد، اما انتخاب نشد. اين شورا نيز انفجارهاي هفتم ژوئيه لندن را محكوم كرد و همراه با «ائتلاف عليه جنگ» به برگزاري مراسم نيايش شبانه براي قربانيان اين حوادث پرداخت.

آرم مركز اسلامي انگلستان

مركز اسلامي انگلستان



به گزارش "مهر"، مركز اسلامي انگلستان با توجه به تعداد كثير مسلمانان در انگلستان كه نيازمند توجه ويژه اي است، و با نظر به شرايط عاطفي ، فرهنگي و اجتماعي موجود براي خانواده هاي مسلمان در جوامع غربي تاسيس شد؛ از آنجا كه گسترش مراكز فرهنگي براي جبران كاستي هاي موجود در سرزمين هاي غير اسلامي ضروري مي نمايد، مركز اسلامي انگليس براي اداي وظيفه خود در جبران بخشي از اين كاستي ها در لندن تاسيس شد. اين مركز محلي براي عبادت و برپايي شعائر ديني، منبري براي نشر و تبليغ معارف اسلامي، جايگاهي براي آموزش و تربيت شيفتگان آموزه هاي اصيل اسلامي و مكاني براي گردهمايي علمي و فرهنگي و نيز پايگاهي براي تجمع خانواده ها براي تقويت روابط اجتماعي است. اين مركز همزمان با مبعث نبوي و با حضور با شكوه مسئولان و شخصيت هاي فرهنگي و اجتماعي ايراني و انگيسي و ساير كشورهاي اسلامي و همچنين اقشار مختلف مردم در سال 1998 ميلادي رسماً به عنوان يك موسسه خيريه آغاز به كار كرد.

آرم انجمن اسلامي انگلستان

انجمن اسلامي انگلستان



انجمن اسلامي انگلستان (ISB) به عنوان موسسه اي عمل مي كند كه دانش، مهارتها و تلاش مسلمانان متعهد انگلستان را به واسطه ترويج ارزشهاي اسلامي براي خود و جامعه انگلستان در كل به خدمت گرفته است. اين انجمن همگام با «انجمن جوانان مسلمان» كه شاخه اي از «انجمن اسلامي انگلستان» محسوب مي شود جوانان، مردان و زنان جامعه اسلامي انگلستان را از مكاتب فكري گوناگون گردهم مي آورد تا همه آنها در جهت تحقق منافع يكديگر فعاليت كنند.

انجمن اسلامي انگلستان از همه مسلمانان و غير مسلمانان دعوت كرده است تا اسلام و تعاليم ، ارزشها و اصول آن را درك كنند. اين انجمن اسلامي همچنين از مسلمانان خواسته است در زمينه ترويج ديدگاهاي دين مبين اسلام درباره خداوند، زندگي و جامعه فعاليت كنند. انجمن اسلامي انگلستان از مدافعان گفتگوي بين اديان است.

به گزارش "مهر"، اين انجمن در سال 1990 از سوي مسلمانان برجسته تشكيل شد تا اعتماد به نفس نسل مسلمان انگلستان را تقويت كند. اقليت مسلمان در سالهاي اخير متوجه شده است دين آنها در جامعه تأثير به سزايي دارد. پايگاه اينترنتي اين انجمن اسلامي اسامي مدير مقامات مسئول خود را در اختيار كاربر قرار نداده است.

آرم حزب اسلامي انگلستان

حزب اسلامي انگلستان



به گزارش "مهر"، حزب اسلامي انگلستان سال 1989 با هدف ترويج گفتگوي عمومي درباره ديدگاهاي اسلامي تأسيس شد. اين حزب كه يكي از اولين سازمانهاي سياسي اسلامي انگلستان و تنها حزب سياسي اسلامي در اين كشور غير اسلامي و غربي و به شمار مي رود، به مسلمانان كمك كرده است اعتماد به نفس خود را در بحثهاي سياسي تقويت كرده و پاسخهاي اسلامي براي موضوعات معاصر و نوين مسلمانان انگلستان در زمنيه هاي سياسي، اقتصادي، زيست محيطي، بهداشتي ، آموزشي، امور اجتماعي ، روابط بين الملل و بسياري ديگر از ابعاد زندگي مدرن فراهم مي كند. اين حزب اسلامي اطلاعات دست اولي درباره دين اسلام در اختيار غير مسلمانان قرار مي دهد تا رويكردهاي اسلام را به زندگي معرفي نمايد.

در ميان اهداف اين حزب اسلامي مي توان رساندن صداي مسلمانان انگلستان به گوش جامعه بريتانيا اشاره كرد كه اين امر به بهبود وضعيت مسلمانان اين كشور كه با تبعيض و اظهارات ضد اسلامي رو به رو هستند كمك مي كند. حزب اسلامي انگلستان فصل نامه اي تحت عنوان «عقل مشترك» منتشر مي كند كه دربرگيرنده مقالات ژرفي درباره ديدگاهاي اسلامي درباره موضوعات گوناگون است. رهبراين حزب "ديويد موسي پيدكاك" است، دكتر "هاني نصر" در مقام معاون و دكتر "صاحب مستقيم بلهر" در مقام دبير كل حزب اسلامي انگلستان قرار دارد.



آرم كالج اسلامي لندن

كالج اسلامي لندن



كالج اسلامي لندن براي مطالعات پيشترفته يكي از معدودكالج هاي مسلمانان انگلستان است كه رشته هاي تحصيلي متنوعي را در زمينه هنرها، علوم مديرت و زبان براي دانشجويان فراهم كرده است. رياست كالج اسلامي لندن را "شيخ زكي بداوي" ، عالم برجسته دنياي اسلام برعهده دارد.

به گزارش "مهر"، "سيد رضوي نايب" معاون اين كالج اسلامي درباره اهداف اين كالج اظهار داشت است كه در اين كالج به نيازهاي معنوي و آكادميك دانشجويان توجه مي شود و خدمات آموزشي ارائه شده در سطح بالايي قرار داد. رشته هايي كه در كالج اسلامي لندن تدريس مي شوند عبارتند از : قانون اسلامي، قانون تطبيقي اسلامي، تاريخ قانون اسلامي، مطالعات حديث و قرآني، تاريخ اسلام، فلسفه و الهيات اسلام، مطالعات عربي و فرهنگي اجتماعي.

كالج اسلامي لندن تلاش مي كند تا دانش آموختگان اين مركزبتوانند قدرت آكادميك خود را در محيطي نشان دهند كه نيازي براي كناره گيري از اصول ديني خود براي ادامه تحصيل ندارد.