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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۵

در واكنش به خبر برگزاري نشست طيف علامه دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه علم و صنعت:

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت :مسوولان بايد با زمينه سازان آشوب و غوغا در فضاي مقدس دانشگاهها برخورد نمايند

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت :مسوولان بايد با زمينه سازان آشوب و غوغا در فضاي مقدس دانشگاهها برخورد نمايند

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران با صدور اطلاعيه اي تاكيد كرد كه هرگز اجازه نمي دهد فعاليتي بر ضد نظام اسلامي در سطح دانشگاهها صورت گيرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين انجمن كه اطلاعيه مذكور را در واكنش به خبر برگزاري نشست طيف علامه دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه علم و صنعت صادر كرد، هر گونه تبعات ناشي از اين اقدام كه از آن با عنوان "اقدامات ابتدايي غوغا سالاران " ياد كرده است را متوجه " زمينه سازان آن " دانست.

در بخشي از اطلاعيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت آمده است: انجمن اسلامي اصيل ترين و با سابقه ترين تشكل دانشجويي و برآمده از متون تحولات اجتماعي و اقتضائات موجود در دانشگاهها مي باشد و اساسنامه، مرامنامه و پيشينه اين تشكل، مولفه هايي در جهت شناخت اهداف عاليه اين تشكل بوده و هرگونه اقدامي در جهت تقابل با اين آرمانها غير قابل قبول مي باشد.

اين اطلاعيه مي افزايد: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نيز برپايه اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و آرمانهاي اسلامي و انقلابي امام راحل فعال بوده و خود را ملزم به اجراي منويات مقام معظم رهبري مي داند.

در ادامه اطلاعيه مذكور تصريح شده است: اخيرا مديريت سياست زده و برآمده از زد وبندهاي سياسي دانشگاه علم و صنعت ، به منظور مخفي ساختن نقاط مبهم و غير قابل توجيه كارنامه خود و بسترسازي براي فعاليت هاي مغاير با اهداف نظام و انقلاب و انجمن  اسلامي ، اقدام به برگزاري انتخاباتي صوري نموده و در طي آن عده اي  را به نام انجمن اسلامي دانشجويان مطرح نموده و به تازگي دبير اين انجمن خودساخته خبر از اعطا مجوز به دفتر تحكيم وحدت - طيف علامه-  جهت برگزاري نشست خود در دانشگاه از سوي هيات نظارت دانشگاه داده است.

در اين اطلاعيه از اين كه مديريت  دانشگاه علم و صنعت درصدد فراهم نمودن زمينه برگزاري نشست واپس خوردگان از انقلاب دانشجويان مي باشد، ابراز تاسف شده  است.

در پايان اطلاعيه اين تشكل سياسي آمده است: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ، ضمن اعلام برائت از اين دست  اقدامات، با تكيه بر نياز اساسي دانشگاهها به فضايي علمي، عقلاني و فرهنگي ، ادامه اين تحركات مرموز را كه در راستاي ميدان دادن به عناصر معلوم الحال بوده به شدت محكوم مي نمايد و با اعتراض شديد نسبت به راي غير قانوني هيات نظارت  دانشگاه، خواستار برخورد قاطع مسئولين با زمينه سازان آشوب و غوغا در فضاي مقدس دانشگاهها مي باشد.

 

کد مطلب 214662

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